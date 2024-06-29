Пожар удалось ликвидировать. Станцию планируют запустить в ближайшее время.

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Что известно о пожаре на Черниговской ТЭЦ

По словам представителя КП "Теплокоммунэнерго" Алексея Щербины, причиной пожара на Черниговской ТЭЦ стало короткое замыкание, которое вывело из строя оборудование.

Это не очень серьезное оборудование, но вызвали спасателей. Возгорание уже ликвидировано. Сейчас персонал занимается введением в работу станции,

– сообщил он.

Площадь горения составляла три на три метра. Щербины рассказал, что это оборудование было повреждено еще в 2022 году, и возможным фактором возгорания стало перенапряжение в сети.

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Черниговской области Ирина Корень, сообщение о пожаре поступило в 20:26, а уже в 20:55 возгорание было успешно ликвидировано. Известно, что станцию планируют запустить примерно в 23:00.