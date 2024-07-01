Жителі вночі 1 липня чули потужний вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила у коментарі 24 Каналу відповідний інцидент і пожежу.

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Пожежа на підстанції у Львові

На час ремонту в деяких будинках Франківського району не було світла. Фахівці виявили певні несправності в роботі трансформатора, однак рятувальники роботи не проводили.

Уночі у Львові пролунав вибух. Горіла трансформаторна підстанція на Княгині Ольги,
– констатували в ДСНС.

Додамо, що вулиця Княгині Ольги сполучає такі вулиці, як Сахарова та Трускавецьку. Через неї курсують трамваї та інший громадський транспорт міста.

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Згадаємо про інші нещодавні пожежі, які спалахнули в Україні: