Жителі вночі 1 липня чули потужний вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила у коментарі 24 Каналу відповідний інцидент і пожежу.
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Пожежа на підстанції у Львові
На час ремонту в деяких будинках Франківського району не було світла. Фахівці виявили певні несправності в роботі трансформатора, однак рятувальники роботи не проводили.
Уночі у Львові пролунав вибух. Горіла трансформаторна підстанція на Княгині Ольги,
– констатували в ДСНС.
Додамо, що вулиця Княгині Ольги сполучає такі вулиці, як Сахарова та Трускавецьку. Через неї курсують трамваї та інший громадський транспорт міста.
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Згадаємо про інші нещодавні пожежі, які спалахнули в Україні:
- увечері 29 червня на Чернігівській ТЕЦ загорівся трансформатор через коротке замикання;
- в Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети спалахнули поверхи житлового будинку;
- у Дніпрі 28 червня внаслідок удару зайнялася потужна пожежа, яку гасили упродовж дня.