В усіх областях України завтра, 2 липня, застосовуватимуть графіки відключення світла. Передбачається, що вони будуть діяти впродовж доби.

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Що буде зі світлом завтра

В Укрнерго зазначили, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби. Як причину вказали значне зростання енергоспоживання через спеку.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо,

– йдеться у повідомленні компанії.

Коли зникне дефіцит електроенергії в Україні

Вже кілька місяців для українців обмежують електроенергію. Головна причина застосування обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Однак цих заходів недостатньо.

Нагадаємо, що 1 липня теж застосовуються графіки відключення протягом доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00 через зростання споживання у зв’язку зі спекою.