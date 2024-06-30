У Меморандумі йдеться про те, що дефіцит поступово знизиться протягом 2025 року і буде усунений до початку 2026 року.

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Дефіцит електроенергії в Україні

Дані про енергетичні потужності, як і раніше, суворо контролюються в умовах воєнного стану, але, виходячи з попередніх моделей споживання та імпорту, серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне тільки в години пік,

– пише МВФ.

Зазначається, що промисловим споживачам, можливо, доведеться працювати на повну потужність, тоді як домогосподарства можуть зіткнутися з плановими відключеннями, навіть у зимові місяці. МВФ також попередив, що будь-які додаткові атаки посилять нестабільність енергетичної системи.

"Очікується, що дефіцит енергії збережеться протягом 2024 та 2025 років, хоча його масштаби будуть обмежені стійкістю енергетичної системи", – прогнозують у МВФ.

Оцінки дефіциту енергії включають ремонт відновлюваної потужності (у тому числі ДПЕК деяких ТЕС), деяке збільшення європейського імпорту, установку малих (газових) генераторів (до 1 ГВт у 2024 році), а також дефіцит, що виникає в результаті необхідного планового обслуговування АЕС в 2-4 кварталах 2024 року.

Також МВФ очікує, що підвищення тарифів для населення в середньому на 60% з 1 червня також має стимулювати зміни у структурі споживання та забезпечити додаткові доходи енергетичним компаніям.

Додамо, що у тому ж Меморандумі МВФ погіршив свої очікування щодо зростання економіки України. Аналітики пишуть, що у 2024 році ВВП України збільшиться на 2,5 – 3,5%. Раніше прогнозоване зростання становило 3 – 4%. Причиною погіршення прогнозу є російські атаки на енергоструктуру.