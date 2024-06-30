В Меморандуме говорится о том, что дефицит постепенно снизится в течение 2025 года и будет устранен до начала 2026 года.

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Дефицит электроэнергии в Украине

Данные об энергетических мощностях, по-прежнему, строго контролируются в условиях военного положения, но, исходя из предыдущих моделей потребления и импорта, серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик,

– пишет МВФ.

Отмечается, что промышленным потребителям, возможно, придется работать на полную мощность, тогда как домохозяйства могут столкнуться с плановыми отключениями, даже в зимние месяцы. МВФ также предупредил, что любые дополнительные атаки усилят нестабильность энергетической системы.

"Ожидается, что дефицит энергии сохранится в течение 2024 и 2025 годов, хотя его масштабы будут ограничены устойчивостью энергетической системы", – прогнозируют в МВФ.

Оценки дефицита энергии включают ремонт возобновляемой мощности (в том числе ДТЭК некоторых ТЭС), некоторое увеличение европейского импорта, установку малых (газовых) генераторов (до 1 ГВт в 2024 году), а также дефицит, возникающий в результате необходимого планового обслуживания АЭС во 2-4 кварталах 2024 года.

Также МВФ ожидает, что повышение тарифов для населения в среднем на 60% с 1 июня также должно стимулировать изменения в структуре потребления и обеспечить дополнительные доходы энергетическим компаниям.

Добавим, что в том же Меморандуме МВФ ухудшил свои ожидания относительно роста экономики Украины. Аналитики пишут, что в 2024 году ВВП Украины увеличится на 2,5 – 3,5%. Ранее прогнозируемый рост составлял 3 – 4%. Причиной ухудшения прогноза являются российские атаки на энергоструктуру.