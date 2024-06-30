Аналитики пишут, что в 2024 году ВВП Украины увеличится на 2,5 – 3,5%. Всего несколько месяцев назад МВФ прогнозировал рост на 3 – 4%. В 2025 году рост, вероятно, достигнет 5% – вместо 5,5% согласно прошлому отчету.

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Экономика Украины

В Меморандуме МВФ отмечается, что в первом квартале 2024 года экономика Украины оказалась более устойчивой, чем ожидалось, с устойчивыми показателями роста, дефляцией, продолжающейся, и сохранением адекватных резервов.

Ожидается, что восстановление замедлится, особенно с учетом атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а перспективы подвержены высоким рискам из-за исключительно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность в отношении этих рисков необходима для обеспечения своевременного реагирования в случае материализации шоков,

– заявила руководительница фонда Кристалина Георгиева.

Таким образом перспективы на оставшуюся часть 2024 года, а также на 2025 год ухудшилась именно из-за вышеупомянутых факторов. Как отмечает МВФ, риски ухудшения ситуации "остаются исключительно высокими из-за неопределенности, связанной с войной, потенциальных шоков расходов и финансирования, а также социальных последствий политики, которая может понадобиться, если шоки материализуются".

По данным Госстата, рост ВВП Украины за 2023 год составил 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. В первом квартале 2024 года рост неожиданно ускорился до 6,1%.

К слову, в апреле МВФ спрогнозировал курс валюты в Украине до 2029 года. Так, в фонде ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2024 году достигнет 41,0 гривны. В 2025 году – 45,8 гривны; в 2026 году – 48,6 гривны; в 2027 году – 50,4 гривны; в 2028 году – 52,1 гривны; в 2029 году – 54,1 гривны.