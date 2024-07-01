Українці в мережі очікувано почали цікавитися, що означає "задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби". Схему відключень світла пояснив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Як тепер відключатимуть світло

В усіх областях України 2 липня застосовуватимуть графіки відключення світла. Передбачається, що вони діятимуть впродовж доби.

На минулому тижні кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра (2 липня, – 24 Канал) буде три черги увесь день,

– написав Коваленко.

"Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та сірій зоні", – пояснив він на прикладі Києва. Гендиректор Yasno припустив, що на добу не буде світла від 8 до 12 годин в середньому.

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У коментарях до допису представники ДТЕК також додали, що в кожній області графіки будуються, відповідно до обмежень від НЕК Укренерго. Повідомляти ліміти енергетики не можуть, оскільки наразі це закрита інформація.