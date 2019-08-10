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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Российские власти признали, что взрыв под Архангельском произошел на источнике радиации, – СМИ

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      Россияне официально подтвердили, что взрыв под Архангельском произошел на источнике радиации, – СМИ
      Россияне официально подтвердили, что взрыв под Архангельском произошел на источнике радиации, – СМИ / www.ukrinform.ua

      Российская государственная корпорация "Росатом" опубликовала пресс-релиз, где сказано, что авария в Архангельской области произошла при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Впоследствии в компании уточнили, что трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостно двигательной установке.

      Фактически, это первое официальное подтверждение, что взрыв произошел на объекте, который мог быть источником радиации, пишет издание "Медуза".

      Это следует знать! Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, видео

      До этого о скачке радиации после проишествия рассказывали только в администрации Северодвинского района, где и произошел взрыв. Но потом администрация удалила сообщение.

      Минобороны России заявляло, что радиационный фон в норме, хотя не рассказывало никаких подробностей о характере события. В пресс-релизе "Росатома" нет вообще никаких данных об изменении радиационного фона вследствие того, что произошло.

      Что такое "изотопный источник питания"?
      Это устройство, которое генерирует энергию путем ее добычи из природного процесса распада радиоактивных изотопов (это привычные нам радиоактивные химические элементы, только с другой атомной массой или количеством нейтронов в ядре; изотопы урана, например, используют, в ядерной энергетике).

      Что известно о взрыве на военной базе под Архангельском?

      По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Полигон в Северодвинске, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет, крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

      В результате взрыва погибли 5 человек. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.

      blog_ava
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      10 августа
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      Теги: Новости России Ядерная безопасность Взрыв в Архангельске и радиация
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