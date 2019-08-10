Взрыв на полигоне Минобороны РФ под Архангельском: "Росатом" назвал странную причину
В "Росатоме", который занимается расследованием причин взрыва на полигоне в Архангельский области, утверждают, что инцидент произошел из-за стечения факторов.
Как подчеркнули в российском государственном холдинге, их специалисты знали о "потенциальной опасности работ, которые следует провести на полигоне". Заметим, что взрыв произошел, когда происходило испытание жидкостной реактивной двигательной установки.
Важно! В России снова взрывы на складе боеприпасов: есть раненые, людей эвакуируют
Состоялось совпадение факторов, которое нередко происходит во время испытания новых технологий. Наши специалисты постоянно работают в условиях потенциального риска, поскольку риск присущ всем испытаниям,
– говорят в "Росатоме".
Взрыв на полигоне под Архангельском произошел на военном полигоне во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Сам полигон располагается вблизи поселка Ньонокс. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек и еще 15 пострадали: шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.
Выбор редакции
-
В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известносегодня , 23:56
-
Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москвесегодня , 23:43
-
Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарамсегодня , 21:58