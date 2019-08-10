Взрыв на полигоне Минобороны РФ под Архангельском: "Росатом" назвал странную причину

В "Росатоме", который занимается расследованием причин взрыва на полигоне в Архангельский области, утверждают, что инцидент произошел из-за стечения факторов.

Как подчеркнули в российском государственном холдинге, их специалисты знали о "потенциальной опасности работ, которые следует провести на полигоне". Заметим, что взрыв произошел, когда происходило испытание жидкостной реактивной двигательной установки.

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Состоялось совпадение факторов, которое нередко происходит во время испытания новых технологий. Наши специалисты постоянно работают в условиях потенциального риска, поскольку риск присущ всем испытаниям,

– говорят в "Росатоме".

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел на военном полигоне во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Сам полигон располагается вблизи поселка Ньонокс. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек и еще 15 пострадали: шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.