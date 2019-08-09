Взрыв на военной базе под Архангельском: в море могли попасть тонны токсичных веществ

Россию второй раз за неделю всколыхнул взрыв на военной базе. Если в первый раз это произошло в Красноярском крае, то второй – на севере РФ, в Архангельском. В первом случае взрывались боеприпасы, возможна диверсия, фото и видео с места событий непрерывно поступали. Во втором случае – информации мало. Однако известно, что могла произойти утечка радиации, а в море – попали опасные вещества.

Информации так мало, потому что рядом расположена режимная зона, куда пропускают только по специальным пропускам. Уровень секретности действительно высокий: после взрыва на территорию полигона даже не пропустили МЧС-ников, военные решили собственными силами бороться с последствиями.

Основное: Снова взрыв и пожар на полигоне в России: есть жертвы, возможна утечка радиации

Интересно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с произошедшим на военном полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район залива Двинская Губа, в Белом море, передает "Коммерсант".

Распоряжение передали судам, находившимся в море. По данным гражданских моряков, запрет наложили по требованию военных.

Закрытие акватории может быть связано непосредственно с инцидентом. Из-за разрушения ракеты топливо – несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединился с окислителем, и произошел взрыв.

Что такое гептил?

Это – компонент ракетного топлива, который крайне опасен для человека, имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию.



Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека. Это – канцерогенное вещество, которое поражает иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных пороков.

При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли попасть в воду. Запрет на судоходство в таком случае объясняется прежде всего необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыболовство является традиционным промыслом.

Кстати! Близ Архангельска случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз вводились ограничения на судоходство в районе аварии на достаточно длительное время. Дело в том, что за три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации и необходимость ограничения отпадает сама собой.

Что известно о полигоне, где произошел взрыв?

Он расположен в поселке Нёнокс и предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном находится военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

Полигон, на котором произошел взрыв, расположен в Нёноксе, радиация выросла в Северодвинске, города расположены вблизи Архангельска

Важно! В результате взрыва погибли 2 человека: это – военнослужащий и представитель компании, которая разрабатывала установку, которую испытывали.



Кроме того, после взрыва в соседнем городе Северодвинске, под Архангельском, сработали датчики радиационного фона – речь идет о его роста втрое. Детские сады в городе закрыли. Минобороны РФ опровергает информацию об утечке радиации, а в Северодвинске говорят, что на сейчас ситуация вроде бы нормализовалась. Однако во время перевозки раненых на полигоне в Архангельске использовали противорадиационные костюмы.