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      Взрыв на военной базе под Архангельском: в море могли попасть тонны токсичных веществ

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      Взрыв произошел на полигоне в Нёноксе, созданном еще в 1954 году
      Взрыв произошел на полигоне в Нёноксе, созданном еще в 1954 году / Readovka

      Россию второй раз за неделю всколыхнул взрыв на военной базе. Если в первый раз это произошло в Красноярском крае, то второй – на севере РФ, в Архангельском. В первом случае взрывались боеприпасы, возможна диверсия, фото и видео с места событий непрерывно поступали. Во втором случае – информации мало. Однако известно, что могла произойти утечка радиации, а в море – попали опасные вещества.

      Информации так мало, потому что рядом расположена режимная зона, куда пропускают только по специальным пропускам. Уровень секретности действительно высокий: после взрыва на территорию полигона даже не пропустили МЧС-ников, военные решили собственными силами бороться с последствиями.

       Основное: Снова взрыв и пожар на полигоне в России: есть жертвы, возможна утечка радиации

      Интересно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с произошедшим на военном полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район залива Двинская Губа, в Белом море, передает "Коммерсант".

      Распоряжение передали судам, находившимся в море. По данным гражданских моряков, запрет наложили по требованию военных.

      Закрытие акватории может быть связано непосредственно с инцидентом. Из-за разрушения ракеты топливо – несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединился с окислителем, и произошел взрыв.

      Что такое гептил?
      Это – компонент ракетного топлива, который крайне опасен для человека, имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию.

      Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека. Это – канцерогенное вещество, которое поражает иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных пороков.

      При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли попасть в воду. Запрет на судоходство в таком случае объясняется прежде всего необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыболовство является традиционным промыслом.

      Кстати! Близ Архангельска случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз вводились ограничения на судоходство в районе аварии на достаточно длительное время. Дело в том, что за три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации и необходимость ограничения отпадает сама собой.

      Что известно о полигоне, где произошел взрыв?

      Он расположен в поселке Нёнокс и предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном находится военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

      полігон Росія вибух АрхангельськПолигон, на котором произошел взрыв, расположен в Нёноксе, радиация выросла в Северодвинске, города расположены вблизи Архангельска

      Важно! В результате взрыва погибли 2 человека: это – военнослужащий и представитель компании, которая разрабатывала установку, которую испытывали.

      Кроме того, после взрыва в соседнем городе Северодвинске, под Архангельском, сработали датчики радиационного фона – речь идет о его роста втрое. Детские сады в городе закрыли. Минобороны РФ опровергает информацию об утечке радиации, а в Северодвинске говорят, что на сейчас ситуация вроде бы нормализовалась. Однако во время перевозки раненых на полигоне в Архангельске использовали противорадиационные костюмы.

      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, вид
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      Теги: Новости России Жертвы Взрыв Взрыв в Архангельске и радиация Экология Ядерная безопасность Пожар
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