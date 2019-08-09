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      Вибух на військовій базі під Архангельськом: в море могли потрапити тонни токсичних речовин

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      Вибух стався на полігоні в Ньоноксі, створеному ще у 1954 році
      Вибух стався на полігоні в Ньоноксі, створеному ще у 1954 році / Readovka

      Росію вдруге за тиждень сколихнув вибух на військовій базі. Якщо першого разу це сталося у Красноярському краї, то вдруге – на півночі РФ, під Архангельськом. У першому випадку вибухали боєприпаси, можлива диверсія, фото і відео з місця подій безперервно надходили. У другому випадку – інформації обмаль. Проте відомо, що міг статися витік радіації, а в море – потрапили небезпечні речовини.

      Інформації так мало, бо поруч розташована режимна зона, куди пропускають лише за спеціальними перепустками. Рівень секретності й справді високий: адже після вибуху на територію полігону навіть не пропустили МНС-ників, військові вирішили власними силами боротися із наслідками.

      Основне: Знову вибух та пожежа на полігоні в Росії: є жертви, можливий витік радіації

      Цікаво, що адміністрація морських портів західної Арктики у зв'язку з подією на військовому полігоні на місяць закрила для вільного плавання район затоки Двінська Губа, що у Білому морі, передає "Коммерсант".

      Розпорядження передали суднам, що перебували у морі. За даними цивільних моряків, заборону наклали на вимогу військових.

      Закриття акваторії може бути пов'язане безпосередньо з інцидентом. Через руйнування ракети паливо – несиметричний диметилгідразин (гептіл) – з'єдналося з окислювачем, і стався вибух.

      Що таке гептил? Це – компонент ракетного палива, який вкрай небезпечний для людини, має вкрай невисоку гранично допустиму концентрацію.

      Впливаючи на людей, він вражає буквально всі системи людини. Це – канцерогенна речовина, і вражає імунну систему, серцево-судинну, лімфатичну, нервову систему, шлунково-кишковий тракт, печінку, шкіру, а також викликає порушення репродуктивної діяльності і появу вроджених вад.

      При цьому тонни цієї вкрай токсичної речовини могли потрапити у воду. Заборона на судноплавство у такому випадку пояснюється передусім необхідністю запобігти отруєнню місцевих жителів, для яких рибальство є традиційним промислом.

      До речі! Поблизу Архангельська випадки падіння ракет в море фіксувалися і раніше, і кожного разу вводилися обмеження на судноплавство в районі аварії на досить тривалий час. Річ у тім, що за три-чотири тижні гептіл розчиняється у воді до безпечної концентрації, і необхідність обмеження відпадає сама собою.

      Що відомо про полігон, де стався вибух?

      Він розташований у селищі Ньонокс і призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування. Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

      полігон Росія вибух Архангельськ
      Полігон, на якому стався вибух, розташований у Ньоноксі, радіація зросла у Сєверодвінську, містечка розташовані поблизу Архангельська

      Важливо! В результаті вибуху загинули 2 осіб: це – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.

      Окрім того, після вибуху у сусідньому місті Сєверодвінську, що теж під Архангельськом, спрацювали датчики радіаційного фону – йдеться про його зростання втричі. Дитячі садки у містечку закрили. Міноборони РФ заперечує інформацію про витік радіації, а у Сєверодвінську кажуть, що станом на зараз ситуація начебто нормалізувалася. Проте під час перевезення поранених на полігоні в Архангельську використовували протирадіаційні костюми.

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      Теги: Новини Росії Ядерна безпека Вибух Екологія Пожежа Жертви
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