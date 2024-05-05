В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, як українським захисникам вдалося збити ворожий літак. Він уточнив, що літак збили бійці підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, передає 24 Канал.

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Як українські захисники збили Су-25

Євлаш нагадав, що бійці Сухопутних сил ЗСУ також мають системи ППО. Серед них є комплекси малого та середнього радіуса дії, які успішно працюють на полі бою. У Повітряних силах пояснили, що такі системи успішно відпрацьовують по різних повітряних цілях, зокрема – й по літаках, й збиття Су-25 – черговий доказ цього.

Водночас Євлаш наголосив, що нашим бійцям на передовій найнеобхідніші переносні системи ПЗРК, які можуть боротися як з низьколетючими цілями, так і з безпілотниками, яких там дуже багато, а також більш серйозні й модернізовані комплекси, які можуть далі діставати. Мовиться не лише про західне озброєння, а й ЗРК "Бук", які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам, і штурмовикам.

Речник Повітряних сил наголосив, що допомога, яку мають надати партнери, також неабияк підсилить українських захисників, підтримувати здатність Сил оборони відбивати та стримувати ворожі атаки.

Розуміючи, що такі "легкі часи" закінчилися, коли в нас був серйозний дефіцит боєприпасів, так що тепер буде вогонь у відповідь, і запал підлітати так близько зменшиться,

– наголосив Євлаш.

Він також уточнив, що зазвичай керовані авіабомби на лінії фронту скидає Су-34, а винищувач Су-35 – його прикриває. Штурмовик Су-25, який вдалося збити українським захисникам, виконує ж бойові завдання. Він обстрілює позиції українських військових різними типами ракет.

На це дуже сильно впливає й особистий фактор пілота. Якщо він себе відчув таким безстрашним, зробив декілька вильотів і тоді його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра або післязавтра. Найімовірніше, він вирішив, що зможе виконати певний проліт, але був вміло впольований нашими воїнами,

– додали в Повітряних силах.

Що відомо про збиття

У традиційному вечірньому зверненні 4 травня Володимир Зеленський повідомив, що українським захисникам вдалося збити штурмовик Су-25 в Донецькій області.

"Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці", – зазначив президент.

За даними з відкритих джерел, штурмовик може розвивати швидкість понад 900 кілометрів на годину, що дозволяє йому швидко долати великі відстані. Су-25 може бути оснащений авіагарматами, авіабомбами різного калібру та призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря".