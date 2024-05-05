Загалом, Сили оборони вже ліквідували понад 470 тисяч окупантів. Ця кількість щодня збільшується, однак ворог не полишає своїх загарбницьких планів, втрачаючи особовий склад і техніку.

До теми В ISW розповіли, скільки зараз окупантів воює в Україні

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають:

  • особового складу – близько 474 260 (+860) осіб,
  • танків – 7 375 (+9),
  • бойових броньованих машин – 14 179 (+18),
  • артилерійських систем – 12 212 (+21),
  • РСЗВ – 1057 (+1),
  • засоби ППО – 790 (+2),
  • літаків – 349 (+1),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 636 (+25),
  • крилаті ракети – 2147 (+1),
  • кораблі /катери – 26 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37),
  • спеціальна техніка – 2002 (+4).

Втрати ворога на 5 травня 2024 року
Втрати ворога на 5 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 складу боєприпасів противника, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об'єкту противника.

У Франції озвучили втрати Росії

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія вже втратила у війні близько 500 тисяч своїх військових. Серед яких 150 тисяч – вбиті. Сежурне наголосив, що такі втрати є справжнім військовим провалом.

"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо", – заявив представник МЗС Франції.