Загалом, Сили оборони вже ліквідували понад 470 тисяч окупантів. Ця кількість щодня збільшується, однак ворог не полишає своїх загарбницьких планів, втрачаючи особовий склад і техніку.
До теми В ISW розповіли, скільки зараз окупантів воює в Україні
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають:
- особового складу – близько 474 260 (+860) осіб,
- танків – 7 375 (+9),
- бойових броньованих машин – 14 179 (+18),
- артилерійських систем – 12 212 (+21),
- РСЗВ – 1057 (+1),
- засоби ППО – 790 (+2),
- літаків – 349 (+1),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 636 (+25),
- крилаті ракети – 2147 (+1),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37),
- спеціальна техніка – 2002 (+4).
Втрати ворога на 5 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 складу боєприпасів противника, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об'єкту противника.
У Франції озвучили втрати Росії
Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія вже втратила у війні близько 500 тисяч своїх військових. Серед яких 150 тисяч – вбиті. Сежурне наголосив, що такі втрати є справжнім військовим провалом.
"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо", – заявив представник МЗС Франції.