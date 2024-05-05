Загалом, Сили оборони вже ліквідували понад 470 тисяч окупантів. Ця кількість щодня збільшується, однак ворог не полишає своїх загарбницьких планів, втрачаючи особовий склад і техніку.

До теми В ISW розповіли, скільки зараз окупантів воює в Україні

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають:

особового складу – близько 474 260 (+860) осіб,

танків – 7 375 (+9),

бойових броньованих машин – 14 179 (+18),

артилерійських систем – 12 212 (+21),

РСЗВ – 1057 (+1),

засоби ППО – 790 (+2),

літаків – 349 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 636 (+25),

крилаті ракети – 2147 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37),

спеціальна техніка – 2002 (+4).



Втрати ворога на 5 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ наголосили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 складу боєприпасів противника, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об'єкту противника.

У Франції озвучили втрати Росії

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія вже втратила у війні близько 500 тисяч своїх військових. Серед яких 150 тисяч – вбиті. Сежурне наголосив, що такі втрати є справжнім військовим провалом.

"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо", – заявив представник МЗС Франції.