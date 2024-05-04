Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю опозиційному росЗМІ. Ба більше, він назвав втрати Росії "повним військовим провалом".

До теми Наші воїни знищили 42 одиниці бронетехніки на невеликій ділянці землі на Донеччині

У Франції озвучили втрати Росії

Говорячи про втрати Росії у війні, Сежурна заявив, що Кремль втратив вже пів мільйона особового складу армії. Серед них – 150 тисяч росіян вбито, а інші – отримали поранення.

Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо,

– заявив представник французького МЗС.

Сежурне також прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку власних військ в Україну. Глава МЗС наголосив, що європейські країни повинні грати відкрито, оскільки Росія – ворог непередбачуваний та непослідовний. Сежурне заявив, що коли мир в Європі опиняється під загрозою й на кону стоїть безпека громадян Франції, то обмежень немає і не виключається жодний варіант.

"Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України", – наголосив Сежурне.

Втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ щодня публікує статистику щодо втрат ворога. Так, станом на 3 травня російська армія втратила: