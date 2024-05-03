Втрати особового складу у Росії давно перетнули межу 400 тисяч. Крім цього, на невеликій ділянці української землі росіяни втратили 42 одиниці бронетехніки.
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Росіяни влаштували жертвоприношення
Техніку на Донеччині знищили бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади та окремої президентської бригади та 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту.
Серед знищеної техніки є танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери й гусеничні тягачі.
Весняні жнива смерті. Маленький клаптик землі біля одного з донецьких сіл став ареною жорстких боїв із російськими окупантами. Здається, останніми тижнями путінські генерали влаштували масштабне жертвоприношення своїм пекельним богам, кидаючи на погибель нові сили і техніку,
– мовиться в повідомленні.
Там також наголосили, що результатом цього стали десятки спалених російських танків та бронемашин та всіяний залишками загарбників український чорнозем.
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Ситуація на фронті
- Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Куп'янському напрямку Збройні Сили України відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.