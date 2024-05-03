Потери личного состава в России давно пересекли черту 400 тысяч. Кроме этого, на небольшом участке украинской земли россияне потеряли 42 единицы бронетехники.

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Россияне устроили жертвоприношение

Технику в Донецкой области уничтожили бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады и отдельной президентской бригады и 762-й бригады Государственной специальной службы транспорта.

Среди уничтоженной техники есть танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи.

Весенняя жатва смерти. Маленький клочок земли возле одного из донецких сел стал ареной жестких боев с российскими оккупантами. Кажется, последние недели путинские генералы устроили масштабное жертвоприношение своим адским богам, бросая на погибель новые силы и технику,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что результатом этого стали десятки сожженных российских танков и бронемашин и усеянный остатками захватчиков украинский чернозем.

Россия потеряла технику: смотрите видео

Ситуация на фронте