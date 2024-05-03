Потери личного состава в России давно пересекли черту 400 тысяч. Кроме этого, на небольшом участке украинской земли россияне потеряли 42 единицы бронетехники.
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Россияне устроили жертвоприношение
Технику в Донецкой области уничтожили бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады и отдельной президентской бригады и 762-й бригады Государственной специальной службы транспорта.
Среди уничтоженной техники есть танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи.
Весенняя жатва смерти. Маленький клочок земли возле одного из донецких сел стал ареной жестких боев с российскими оккупантами. Кажется, последние недели путинские генералы устроили масштабное жертвоприношение своим адским богам, бросая на погибель новые силы и технику,
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что результатом этого стали десятки сожженных российских танков и бронемашин и усеянный остатками захватчиков украинский чернозем.
Россия потеряла технику: смотрите видео
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. На Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Выемка, Спорное, Новое, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.