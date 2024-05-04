Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью оппозиционному росСМИ. Более того, он назвал потери России "полным военным провалом".
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Во Франции озвучили потери России
Говоря о потерях России в войне, Сежурна заявил, что Кремль потерял уже полмиллиона личного состава армии. Среди них – 150 тысяч россиян убито, а другие – получили ранения.
Военный провал России уже на лицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч убиты. И все это зачем? Если коротко – ни за что,
– заявил представитель французского МИДа.
Сежурне также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке собственных войск в Украину. Глава МИД подчеркнул, что европейские должны играть открыто, поскольку Россия – враг непредсказуемый и непоследовательный. Сежурне заявил, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность граждан Франции, то ограничений нет и не исключается ни один вариант.
"Европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, полностью вносят вклад в поддержку Украины, в том числе помогая вести на местах разминирования, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины", – отметил Сежурне.
Потери врага по данным Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ ежедневно публикует статистику по потерям врага. Так, по состоянию на 3 мая российская армия потеряла:
- личного состава - около 472 140 человек,
- танков – 7 354,
- боевых бронированных машин – 14 129,
- артиллерийских систем – 12 102,
- РСЗО – 1 053,
- средств ПВО – 786,
- самолетов – 348,
- вертолетов – 325,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 580,
- крылатых ракет – 2 126,
- кораблей и катеров – 26,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 266,
- специальной техники – 1 993.