19:15
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ

      Вибух на військовій базі під Архангельськом: постраждалих забирають у протирадіаційних костюмах

      1989 Читать новость на русском
      Постраждалих забирають у костюмах радіаційного захисту
      Постраждалих забирають у костюмах радіаційного захисту / Mash

      Під російським Архангельськом на військовій базі в селищі Ньоноксі стався вибух. У результаті нього загинули дві людини та близько 15 отримали поранення. Також у регіоні різко підскочив радіаційний фон. Міноборони РФ це заперечує, та чомусь постраждалих забирають "швидкі" з медиками, вдягненими в протирадіаційні костюми.

      Такі кадри оприлюднили в Telegram-каналі Mash.

      Основне: Знову вибух та пожежа на полігоні в Росії: є жертви, можливий витік радіації

      До цього повідомлялося: щонайменше, 5 постраждалих у критичному стані. Їх доправляють санавіацією до лікарень в Архангельську.

      Архангельськ прямо зараз. Раніше в регіоні стався вибух на військовій базі, а екстрені служби повідомили про перевищення рівня радіації. Тепер хворих привозять в костюмах радіаційного захисту,
      – йдеться у повідомленні.

      радіація Росія Архангельськ вибух
      Радіація Росія Архангельськ
      У таких захисних костюмах медики перевозять постраждалих/ фото Mash

      Що вибухнуло на військовій базі під Архангельськом?

      За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки

      Полігон у селищі Ньонокс, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування. Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

      В результаті вибуху загинули 2 осіб: це – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.

      Важливо! У сусідньому місті Сєверодвінську, що теж під Архангельськом, спрацювали датчики радіаційного фону – йдеться про його зростання втричі. Міноборони РФ це заперечує, а у Сєверодвінську кажуть, що станом на зараз ситуація начебто нормалізувалася.

      blog_ava
      У Києві вирує ураган, місто заливає водою, вітер валить дерева: фото та відео
      сьогодні
      9650
      Теги: Ядерна безпека Новини Росії Вибух Постраждалі Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      сьогодні , 17:35 Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      Артем Овдієнко 301
      Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      сьогодні , 17:30 Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      Віталій Шабунін 222
      Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      сьогодні , 16:30 Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      Сергій Лещенко 884
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 16:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 4606
      Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      сьогодні , 15:30 Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      Леонід Остальцев 439
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук