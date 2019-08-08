Вибух на військовій базі під Архангельськом: постраждалих забирають у протирадіаційних костюмах

Під російським Архангельськом на військовій базі в селищі Ньоноксі стався вибух. У результаті нього загинули дві людини та близько 15 отримали поранення. Також у регіоні різко підскочив радіаційний фон. Міноборони РФ це заперечує, та чомусь постраждалих забирають "швидкі" з медиками, вдягненими в протирадіаційні костюми.

Такі кадри оприлюднили в Telegram-каналі Mash.

Основне: Знову вибух та пожежа на полігоні в Росії: є жертви, можливий витік радіації

До цього повідомлялося: щонайменше, 5 постраждалих у критичному стані. Їх доправляють санавіацією до лікарень в Архангельську.

Архангельськ прямо зараз. Раніше в регіоні стався вибух на військовій базі, а екстрені служби повідомили про перевищення рівня радіації. Тепер хворих привозять в костюмах радіаційного захисту,

– йдеться у повідомленні.





У таких захисних костюмах медики перевозять постраждалих/ фото Mash

Що вибухнуло на військовій базі під Архангельськом?

За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

Полігон у селищі Ньонокс, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування. Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

В результаті вибуху загинули 2 осіб: це – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.

Важливо! У сусідньому місті Сєверодвінську, що теж під Архангельськом, спрацювали датчики радіаційного фону – йдеться про його зростання втричі. Міноборони РФ це заперечує, а у Сєверодвінську кажуть, що станом на зараз ситуація начебто нормалізувалася.