04:30
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Взрыв на военной базе под Архангельском: пострадавших забирают в противорадиационных костюмах

      833 Читати новину українською
      Взрыв в Архангельской области из-за радиации – госпитализация жертв
      Пострадавших забирают в костюмах радиационной защиты / Mash

      Под российским Архангельском на военной базе в поселке Нёнокса произошел взрыв. В результате него погибли два человека и около 15 получили ранения. Также в регионе резко подскочил радиационный фон. Минобороны РФ это отрицает, но почему-то пострадавших забирают "скорые" с медиками, одетыми в противорадиационные костюмы.

      Такие кадры обнародовали в Telegram-канале Mash.

      Основное: Снова взрыв и пожар на полигоне в России: есть жертвы, возможна утечка радиации

      До этого сообщалось: минимум 5 пострадавших в критическом состоянии. Их доставляют санавиацией в больницы в Архангельске.

      Архангельск прямо сейчас. Ранее в регионе произошел взрыв на военной базе, а экстренные службы сообщили о превышении уровня радиации. Теперь больных привозят в костюмах радиационной защиты,
      – говорится в сообщении.

      радіація Росія Архангельськ вибух
      Радіація Росія Архангельськ
      В таких защитных костюмах медики перевозят пострадавших/ фото Mash

      Позже российский Telegram-канал обнародовал короткое видео и разъяснил ситуацию. Вроде бы люди в противорадиационных костюмах проверяли, не фонит ли от вертолетов. В вертолетах – действительно находились раненые при взрыве военные.

      Только после того, как вертолет проверили на наличие радиации и установили, что показатели вроде в норме, оттуда начали забирать пострадавших.

       

      Что взорвалось на военной базе под Архангельском?

      По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

      Полигон в поселке Нёнокса, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

      В результате взрыва погибли 2 человека: это – военнослужащий и представитель компании, разрабатывавшей установку, которую испытывали.

      Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами борются военные из части.

      Важно! В соседнем городе Северодвинске, который тоже под Архангельском, сработали датчики радиационного фона – речь идет о его рост втрое. Детские сады в городке закрыли. Минобороны РФ это отрицает, а в Северодвинске говорят, что по состоянию на сейчас ситуация вроде бы нормализовалась.

      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      866
      Теги: Жертвы Новости России Ядерная безопасность Постраждалі Взрыв
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      504
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 415
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 846
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 276
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук