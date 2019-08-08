Взрыв на военной базе под Архангельском: пострадавших забирают в противорадиационных костюмах

Под российским Архангельском на военной базе в поселке Нёнокса произошел взрыв. В результате него погибли два человека и около 15 получили ранения. Также в регионе резко подскочил радиационный фон. Минобороны РФ это отрицает, но почему-то пострадавших забирают "скорые" с медиками, одетыми в противорадиационные костюмы.

Такие кадры обнародовали в Telegram-канале Mash.

Основное: Снова взрыв и пожар на полигоне в России: есть жертвы, возможна утечка радиации

До этого сообщалось: минимум 5 пострадавших в критическом состоянии. Их доставляют санавиацией в больницы в Архангельске.

Архангельск прямо сейчас. Ранее в регионе произошел взрыв на военной базе, а экстренные службы сообщили о превышении уровня радиации. Теперь больных привозят в костюмах радиационной защиты,

– говорится в сообщении.





В таких защитных костюмах медики перевозят пострадавших/ фото Mash

Позже российский Telegram-канал обнародовал короткое видео и разъяснил ситуацию. Вроде бы люди в противорадиационных костюмах проверяли, не фонит ли от вертолетов. В вертолетах – действительно находились раненые при взрыве военные.

Только после того, как вертолет проверили на наличие радиации и установили, что показатели вроде в норме, оттуда начали забирать пострадавших.

Что взорвалось на военной базе под Архангельском?

По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

Полигон в поселке Нёнокса, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

В результате взрыва погибли 2 человека: это – военнослужащий и представитель компании, разрабатывавшей установку, которую испытывали.

Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами борются военные из части.

Важно! В соседнем городе Северодвинске, который тоже под Архангельском, сработали датчики радиационного фона – речь идет о его рост втрое. Детские сады в городке закрыли. Минобороны РФ это отрицает, а в Северодвинске говорят, что по состоянию на сейчас ситуация вроде бы нормализовалась.