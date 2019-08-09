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      В России снова взрывы на складе боеприпасов: есть раненые, людей эвакуируют

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      Склад боеприпасов в России снова взрывается, есть раненые
      Склад боеприпасов в России снова взрывается, есть раненые / Фото взрывов 5 августа, EPA

      На складе боеприпасов в Красноярском крае снова прогремели взрывы. По меньшей мере 10 человек получили ранения, а население из Каменки снова эвакуируют.

      На этот раз новую волну взрывов вызвала молния, так утверждает пресс-служба Центрального военного округа.

      Знайте больше: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

      Да, молниеотводы хранилища боеприпасов повредили предыдущие взрывы. Поэтому когда молния попала в штабель с боеприпасами, они загорелись и взорвались. Жителей села Каменка вблизи складов снова эвакуируют.

      ТАСС со ссылкой на врачей пишет, что пострадавших 10. Среди них один военный, двое полицейских и пятеро гражданских, а их ранения "умеренно серьезные".

      Медицинскую помощь амбулаторно оказали шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы,
      сообщает российское издание со ссылкой на собственные источники.

      Российский "Интерфакс" пишет, что пострадавшие, которых доставили в больницу, являются гражданскими. Их повреждения "не являются критическими".

      5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь был виден почти во всех частях Ачинска.

      Какие последствия взрывов на военных складах?Всего в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших военные, которые во время детонации снарядов были вблизи военной части и получили осколочные ранения. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.

      Территорию воинской части окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.

      Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости политики Взрывы боеприпасов в России Постраждалі Оружие
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