В России снова взрывы на складе боеприпасов: есть раненые, людей эвакуируют

На складе боеприпасов в Красноярском крае снова прогремели взрывы. По меньшей мере 10 человек получили ранения, а население из Каменки снова эвакуируют.

На этот раз новую волну взрывов вызвала молния, так утверждает пресс-служба Центрального военного округа.

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Да, молниеотводы хранилища боеприпасов повредили предыдущие взрывы. Поэтому когда молния попала в штабель с боеприпасами, они загорелись и взорвались. Жителей села Каменка вблизи складов снова эвакуируют.

ТАСС со ссылкой на врачей пишет, что пострадавших 10. Среди них – один военный, двое полицейских и пятеро гражданских, а их ранения "умеренно серьезные".

Медицинскую помощь амбулаторно оказали шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы,

– сообщает российское издание со ссылкой на собственные источники.

Российский "Интерфакс" пишет, что пострадавшие, которых доставили в больницу, являются гражданскими. Их повреждения "не являются критическими".

5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь был виден почти во всех частях Ачинска.

Какие последствия взрывов на военных складах?Всего в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время детонации снарядов были вблизи военной части и получили осколочные ранения. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.



Территорию воинской части окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.



Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.