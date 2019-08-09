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      У Росії знову вибухи на складі боєприпасів: є поранені, людей евакуйовують

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      На складі боєприпасів у Росії знову вибухи
      На складі боєприпасів у Росії знову вибухи / Фото вибухів 5 серпня, EPA

      На складі боєприпасів у Красноярському краї Росії знову пролунали вибухи. Щонайменше 10 осіб отримали поранення, а населення із Кам’янки знову евакуйовують.

      Цього разу нову хвилю вибухів спричинила блискавка, так стверджує прес-служба Центрального військового округу.

      Знайте більше: У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      Так, громовідводи сховища боєприпасів пошкодили попередні вибухи. Тож коли блискавка влучила у штабель із боєприпасами, вони зайнялися і вибухнули. Мешканців села Кам’янка поблизу складів знову евакуюють.

      ТАСС  із посиланням на лікарів пише, що постраждалих 10. Серед них – один військовий, двоє поліцейських і п’ятеро цивільних, а їхні поранення "помірно серйозні". 

      Медичну допомогу амбулаторно надали шести постраждалим, ще четверо госпіталізовані,
      – повідомляє російське видання із посиланням на власні джерела. 

      Російський "Інтерфакс" пише, постраждалих, яких доставили в лікарню, є цивільними. Їхні ушкодження "не є критичними".

      5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська.

      Які наслідки вибухів на військових складах?Загалом внаслідок вибухів отримали поранення щонайменше 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час детонації снарядів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.

      Територію військової частини оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.

      Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, ймовірно, став людський фактор. Раніше причиною вибухів вважали підрив снаряда.

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      Теги: Новини Росії Вибух Зброя Вибухи боєприпасів в Росії Постраждалі Надзвичайні ситуації Новини політики
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