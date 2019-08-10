Вибух на полігоні Міноборони РФ під Архангельськом: "Росатом" назвав дивну причину

У "Росатомі", який займається розслідуванням причин вибуху на полігоні в Архангельскій області, переконують, що інцидент трапився через збіг факторів.

Як підкреслили у російському державному холдингу, їхні спеціалісти знали про "потенційну небезпеку робіт, які слід було провести на полігоні". Зауважимо, що вибух стався, коли відбувалося випробування рідинної реактивної рухової установки.

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Відбувся збіг чинників, що нерідко відбувається під час випробування нових технологій. Наші фахівці постійно працюють в умовах потенційного ризику, оскільки ризик є властивим всім випробуванням,

– кажуть у "Росатомі".

Вибух на полігоні під Архангельськом стався на військовому полігоні під час випробування рідинної реактивної рухової установки. Сам полігон розташовується поблизу селища Ньонокс. У результаті інциденту загинули щонайменше 5 осіб і ще 15 постраждали: шість потерпілих перебувають у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення.