Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что взрыв ракеты на полигоне под Архангельском позволил США получить много новой и важной информации. Кроме того глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты обладают продвинутым технологиям.

Американский президент в своем Twitter отметил, что взрыв ракеты на полигоне заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами.

Читайте также: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!

– написал он.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

Чрезвычайная ситуация на военном полигоне вблизи поселка Ньонокса в Архангельской области России произошла после того, как начался пожар во время испытания ракетного двигателя. Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них - радиационное облучение.

В международной природоохранной организации Greenpeace утверждают, что уровень радиации после взрыва был превышен в 20 раз. Однако, по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в районе катастрофы находилась в пределах нормы. Правда, администрация Северодвинске, рядом с которым произошел взрыв, сначала сообщила о скачке радиации после инцидента, но впоследствии удалила этот пост. В соцсетях в свою очередь пишут, что в Северодвинске из-за радиации закрыли детсады.

Смотрите видео о взрыве и пожаре на полигоне в России:



