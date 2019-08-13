США получили много информации: Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что взрыв ракеты на полигоне под Архангельском позволил США получить много новой и важной информации. Кроме того глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты обладают продвинутым технологиям.
Американский президент в своем Twitter отметил, что взрыв ракеты на полигоне заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами.
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США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!
– написал он.
Чрезвычайная ситуация на военном полигоне вблизи поселка Ньонокса в Архангельской области России произошла после того, как начался пожар во время испытания ракетного двигателя. Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них - радиационное облучение.
В международной природоохранной организации Greenpeace утверждают, что уровень радиации после взрыва был превышен в 20 раз. Однако, по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в районе катастрофы находилась в пределах нормы. Правда, администрация Северодвинске, рядом с которым произошел взрыв, сначала сообщила о скачке радиации после инцидента, но впоследствии удалила этот пост. В соцсетях в свою очередь пишут, что в Северодвинске из-за радиации закрыли детсады.
Смотрите видео о взрыве и пожаре на полигоне в России: