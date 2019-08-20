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      США випробували крилату ракету, яка була заборонена скасованим договором з Росією: відео

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      Пентагон випробував крилату ракету з дальністю польоту понад 500 кілометрів
      Пентагон випробував крилату ракету з дальністю польоту понад 500 кілометрів / Скріншот

      Сполучені Штати Америки зазнали першу крилату ракету наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів, яка була заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який обидві країни нещодавно покинули.

      Міністерство оборони США опублікувало відео з випробуванням крилатої ракети. У відомстві додали, що випробування такої ракети з неядерною боєголовкою проходило у штаті Каліфорнія 18 серпня.

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      Випробовувана ракета вийшла з наземної мобільної пускової установки і акуратно уразила ціль, пролетівши понад 500 кілометрів,
      – повідомили у Пентагоні.

      В оборонному відомстві США зазначили, що отримані після випробування дані будуть застосовані для поліпшення ракет середньої дальності.

      Дивіться відео запуску крилатої ракети:

      Що це за договір?Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.

      2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.
       


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