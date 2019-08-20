США випробували крилату ракету, яка була заборонена скасованим договором з Росією: відео

Сполучені Штати Америки зазнали першу крилату ракету наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів, яка була заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який обидві країни нещодавно покинули.

Міністерство оборони США опублікувало відео з випробуванням крилатої ракети. У відомстві додали, що випробування такої ракети з неядерною боєголовкою проходило у штаті Каліфорнія 18 серпня.

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Випробовувана ракета вийшла з наземної мобільної пускової установки і акуратно уразила ціль, пролетівши понад 500 кілометрів,

– повідомили у Пентагоні.

В оборонному відомстві США зазначили, що отримані після випробування дані будуть застосовані для поліпшення ракет середньої дальності.

Дивіться відео запуску крилатої ракети:

Що це за договір?Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.



2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.

