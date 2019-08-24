Польща закликала НАТО розмістити американські ядерні ракети в Європі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що НАТО варто обговорити розміщення американських ядерних ракет в Європі. З його слів, така необхідність спричинена загрозами для вільного світу, які надходять з Москви та Пекіну.

Після припинення дії договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності Моравецький заявив про готовність до розміщення американських ракет на європейському континенті, повідомляє видання DW.

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Польський прем'єр зазначив, що Росія ще з 1988 року не виконувала договір, який забороняв розміщення ракет у Європі. Тому він цілком розуміє стурбованість НАТО.

Питання про розміщення ядерних ракет середньої дальності у Європі повинен вирішуватися у межах Північноатлантичного альянсу,

– наголосив Матеуш Моравецький.

Про який договір мовиться?

Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності.



Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.



2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.