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      В России заявили о риске ядерной войны

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      Президент РФ Владимир Путин
      Президент РФ Владимир Путин / Getty images

      В Российской Федерации считают, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается. Именно поэтому есть риск возникновения ядерной войны.

      Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что риск ядерной войны остается "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", пишет "РБК-Украина".

      Читайте также: В России врут о разработке ракет с ядерными двигателями, – Foreign Policy

      Рябков добавил, что в последнее время действия западных коллег "становятся более эмоциональными, порой весьма агрессивными".

      Они (западные коллеги – ред. 24 канал) избегают обсуждения назревших вопросов, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями,
      – отметил Рябков.

      В целом, в Пентагоне считают, что Москва размышляет об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

      Важно! Срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединенными Штатами и Россией завершился 2 августа. Что это значит – читайте здесь.


      Ядерные державы / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Оружие Ядерная безопасность Война
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