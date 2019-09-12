В России заявили о риске ядерной войны

В Российской Федерации считают, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается. Именно поэтому есть риск возникновения ядерной войны.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что риск ядерной войны остается "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", пишет "РБК-Украина".

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Рябков добавил, что в последнее время действия западных коллег "становятся более эмоциональными, порой весьма агрессивными".

Они (западные коллеги – ред. 24 канал) избегают обсуждения назревших вопросов, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями,

– отметил Рябков.

В целом, в Пентагоне считают, что Москва размышляет об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

Важно! Срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединенными Штатами и Россией завершился 2 августа. Что это значит – читайте здесь.



Ядерные державы / инфографика 24 канала