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      У Росії заявили про ризик ядерної війни

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      Президент РФ Володимир Путін
      Президент РФ Володимир Путін / Getty images

      У Росйській Федерації вважають, що ситуація в сфері світової стратегічної стабільності погіршується. Саме через це є ризик виникнення ядерної війни.

      Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков сказав, що ризик ядерної війни залишається "навіть в ситуації відсутності у сторін наміру розв'язувати ядерний конфлікт", пише "РБК-Україна".

      Читайте також: У Росії брешуть про розробку ракет з ядерними двигунами – Foreign Policy

      Рябков додав, що останнім часом дії західних колег "стають більш емоційними, часом вельми агресивними".

      Вони (західні колеги – ред. 24 канал) уникають обговорення назрілих питань, блокують роботу діалогових каналів, продовжують розхитувати архітектуру контролю над озброєннями,
      – зазначив Рябков.

      Загалом у Пентагоні вважають, що Москва роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.

      Важливо! Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершився 2 серпня. Що це означає – читайте тут.


      Ядерні держави / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Війна Ядерна безпека Зброя
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