У Росії заявили про ризик ядерної війни
У Росйській Федерації вважають, що ситуація в сфері світової стратегічної стабільності погіршується. Саме через це є ризик виникнення ядерної війни.
Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков сказав, що ризик ядерної війни залишається "навіть в ситуації відсутності у сторін наміру розв'язувати ядерний конфлікт", пише "РБК-Україна".
Читайте також: У Росії брешуть про розробку ракет з ядерними двигунами – Foreign Policy
Рябков додав, що останнім часом дії західних колег "стають більш емоційними, часом вельми агресивними".
Вони (західні колеги – ред. 24 канал) уникають обговорення назрілих питань, блокують роботу діалогових каналів, продовжують розхитувати архітектуру контролю над озброєннями,
– зазначив Рябков.
Загалом у Пентагоні вважають, що Москва роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.
Важливо! Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершився 2 серпня. Що це означає – читайте тут.