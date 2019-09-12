У Росії заявили про ризик ядерної війни

У Росйській Федерації вважають, що ситуація в сфері світової стратегічної стабільності погіршується. Саме через це є ризик виникнення ядерної війни.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков сказав, що ризик ядерної війни залишається "навіть в ситуації відсутності у сторін наміру розв'язувати ядерний конфлікт", пише "РБК-Україна".

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Рябков додав, що останнім часом дії західних колег "стають більш емоційними, часом вельми агресивними".

Вони (західні колеги – ред. 24 канал) уникають обговорення назрілих питань, блокують роботу діалогових каналів, продовжують розхитувати архітектуру контролю над озброєннями,

– зазначив Рябков.

Загалом у Пентагоні вважають, що Москва роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.

Важливо! Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершився 2 серпня. Що це означає – читайте тут.



Ядерні держави / інфографіка 24 каналу