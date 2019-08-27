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      У Росії брешуть про розробку ракет з ядерними двигунами – Foreign Policy

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      У РФ може не бути достатньо грошей та ноу-хау для робзробки такого озброєння
      У РФ може не бути достатньо грошей та ноу-хау для робзробки такого озброєння / kp.ru

      Низка закордонних експертів скептично ставляться до того, що у Росії є гроші й технічне забезпечення, щоб збудувати крилату ракету з ядерним двигуном "Буревісник". А всі розмови Путіна про ракети, здатні здолати ПРО США, були частиною кампанії з відновлення статусу Росії, як великого міжнародного гравця.

      Про це пише Foreign Policy.

      Президент Росії Володимир Путін минулого тижня, здавалося б, підтвердив те, що низка міжнародних експертів підозрювали вже давно: вибух на військовому полігоні неподалік від Архангельська й підвищення рівня радіації сталися через проблеми під час випробування нової зброї. Однак російський лідер не уточнив, про який саме зразок озброєння йдеться.

      Читайте також: Вибух і витік радіації на полігоні під Архангельськом: що відомо 

      Низка доказів же свідчить про те, що це – найбільша ядерна аварія з часів "Фукусіми". І пов’язана вона з ракетою 9М730 "Буревісник".

      Ці припущення підтвердилися, коли прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що випробування були пов’язані з розробкою ракети з ядерним двигуном.

      Проте в тому, що вибух стався саме через випробування ракети, впевнені далеко не всі. Так, експерт з питань Росії в CNA Майкл Кофман зазначив: хоч аварія пов’язана з ядерним реактором для військового застосування, навряд чи він був призначений для ракет "Буревісник". Адже, за його словами, "у Росії є кілька проектів розробки ядерного озброєння". Це означає, що аварійний реактор міг призначатися для якоїсь іншої зброї, а не для ракети.

      Експерти з питань контролю озброєнь своєю чергою скептично ставляться до того, що у Росії є гроші й технічне ноу-хау, щоб дійсно збудувати розхвалений "Буревісник".

      Можливо, вони просто роблять все "методом тика" і дивляться, що спрацює. Але я не думаю, що це до чогось приведе... Жодна країна навіть не розмірковувала про щось подібне. Така зброя технологічно не підтверджена і, вірогідно, надзвичайно дорога в довгостроковій перспективі,
      – розповів заступник директора Проекту ракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Аян Вільямс.

      Він переконаний: усі розмови Путіна про крилаті ракети з ядерними двигунами, здатні здолати ПРО США, були частиною кампанії з відновлення статусу великого міжнародного гравця для Росії.  

      Насправді, на думку директора програми з ядерної політики Carnegie Endowment for International Peace Джеймса Актона, в широкому сенсі йдеться про те, що Росія дуже боїться системи протиракетної оборони США. 

      Що говорив Путін про випробування нового озброєння: відео

      Так, Путін вже давно обіцяє росіянам відновити "велич" країни на міжнародній арені. Але без економічної сили й населення, як у сусіднього Китаю, чи дипломатичних зв’язків, як у США, російський ядерний арсенал почав грати перебільшену роль, що у розумінні Москви означає бути "великою державою".

      Якби у Росії не було ядерної зброї й відносно сучасних військових систем, що у неї лишилося б?

      Що сталося під Архангельськом?

      8 серпня на морській платформі в акваторії Білого моря поблизу села Ньонокс в Архангельській області пролунав вибух. Загинули 5 осіб, ще близько 15 отримали важкі травми. Частину госпіталізували з діагнозом радіаційне опромінення.

      Лише в ніч на 9 серпня "Росатом" офіційно підтвердив проведення ядерних випробувань на полігоні, повідомивши про загибель співробітників Російського федерального ядерного центру.

      Після вибуху у сусідньому до бази Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів.  

      Детальніше про те, чи було під Архангельськом випробування ракети і чи варто насторожитися Україні – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Вибухнув ядерний реактор, – у Норвегії вказали на причину витоку радіації під Архангельськом
      сьогодні
      6033
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація Ядерна безпека
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