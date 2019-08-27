В России врут о разработке ракет с ядерными двигателями – Foreign Policy

Ряд зарубежных экспертов скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое обеспечение, чтобы построить крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник". А все разговоры Путина о ракетах, способны преодолеть ПРО США, были частью кампании по восстановлению статуса России, как крупного международного игрока.

Об этом пишет Foreign Policy.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе, казалось бы, подтвердил то, что ряд международных экспертов подозревали уже давно: взрыв на военном полигоне неподалеку от Архангельска и повышение уровня радиации произошли из-за проблем во время испытания нового оружия. Однако российский лидер не уточнил, о каком именно образце вооружения идет речь.

Читайте также: Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно

Ряд доказательств же свидетельствует о том, что это – крупнейшая ядерная авария со времен "Фукусимы". И связана она с ракетой 9М730 "Буревестник".

Эти предположения подтвердились, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания были связаны с разработкой ракеты с ядерным двигателем.

Однако в том, что взрыв произошел именно из-за испытания ракеты, уверены далеко не все. Так, эксперт по России в CNA Майкл Кауфман отметил: хотя авария связана с ядерным реактором для военного применения, вряд ли он был предназначен для ракет "Буревестник". Ведь, по его словам, "у России есть несколько проектов разработки ядерного вооружения". Это означает, что аварийный реактор мог предназначаться для какой-то другого оружия, а не для ракеты.

Эксперты по контролю вооружений в свою очередь скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое ноу-хау, чтобы действительно построить хваленый "Буревестник".

Возможно, они просто делают все "методом тыка" и смотрят, что сработает. Но я не думаю, что это к чему-то приведет ... Ни одна страна даже не думала о чем-то подобном. Такое оружие технологически не подтверждено и, вероятно, чрезвычайно дорогое в долгосрочной перспективе,

– рассказал заместитель директора Проекта ракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Аян Уильямс.

Он убежден: все разговоры Путина о крылатых ракетах с ядерными двигателями, способных преодолеть ПРО США, были частью кампании по восстановлению статуса крупного международного игрока для России.

На самом деле, по мнению директора программы по ядерной политики Carnegie Endowment for International Peace Джеймса Актона, в широком смысле речь идет о том, что Россия очень боится системы противоракетной обороны США.

Что говорил Путин об испытаниях нового вооружения: видео

Так, Путин уже давно обещает россиянам восстановить "величие" страны на международной арене. Но без экономической силы и населения, как у соседнего Китая, или дипломатических связей, как у США, российский ядерный арсенал начал играть преувеличенную роль, что в понимании Москвы означает быть "великой державой".

Если бы у России не было ядерного оружия и относительно современных военных систем, что у нее осталось бы?

Что произошло под Архангельском?

8 августа на морской платформе в акватории Белого моря вблизи села Нёнокс в Архангельской области прогремел взрыв. Погибли 5 человек, еще около 15 получили тяжелые травмы. Часть госпитализировали с диагнозом радиационное облучение.

Только в ночь на 9 августа "Росатом" официально подтвердил проведение ядерных испытаний на полигоне, сообщив о гибели сотрудников Российского федерального ядерного центра.

После взрыва в соседствующем с базой Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз.

Подробнее о том, было ли под Архангельском испытание ракеты и стоит ли насторожиться Украине – в материале 24 канала.