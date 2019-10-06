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      КНДР оголосила про провал переговорів щодо ядерного роззброєння зі Сполученими Штатами

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      Переговори про ядерне роззброєння зайшли в глухий кут
      Переговори про ядерне роззброєння зайшли в глухий кут / CNN

      Глава делегації Північної Кореї Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США щодо ядерного роззброєння провалилися, і звинуватив у цьому Вашингтон.

      Представника переговорної групи КНДР додав, що в країні розчаровані тим, що США не поклали нічого на стіл переговорів, повідомляє Yonhap.

      Цікаво: Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни 

      Переговори не виправдали наших очікувань, вони зірвалися. Ми дуже незадоволені. Сполучені Штати не відкинули свою стару позицію. Ми дали чітко зрозуміти США, який метод розрахунку потрібен і надали їм достатньо часу, але Штати прийшли на переговори з порожніми руками, і це чудово демонструє, що вони не готові вирішувати питання,
      – заявив Гіл.

      Представник Північної Кореї пояснив, що КНДР може розпочати переговори з приводу наступної фази денуклеаризації лише у тому випадку, якщо Сполучені Штати "дадуть щиру відповідь на попередні заходи КНДР", такі як запроваджений мораторій на ядерні випробування та запуски міжконтинентальних балістичних ракет.

      Він також додав, що подальші переговори між країнами припиняються до кінця 2019 року.

      Нагадаємо, що перемовини між Пхеньяном та Вашингтоном зайшли в глухий кут після провалу другого саміту північнокорейського лідера Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа в лютому 2019 року в Ханої.

      Тоді підсумкової угоди Трамп та Кім Чен Ин так і не підписали. У червні Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Тоді було оголошено про продовження переговорів щодо ядерного роззброєння, однак, схоже зараз ситуація таки зайшла в глухий кут.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Ядерна безпека КНДР
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