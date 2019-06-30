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      Результати історичної зустрічі: Трамп та Кім Чен Ин відновлять ядерні переговори

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      Трамп та Кім Чен Ин домовились про ядерні переговори
      Трамп та Кім Чен Ин домовились про ядерні переговори / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп домовився з північнокорейським лідером Кім Чен Ином про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми.

      Результати перемовин американський лідер назвав "великим днем для всього світу", пише "Радіо Свобода".

      Що казав президент США: Трамп прокоментував випробування зброї в КНДР

      Ядерні переговори були фактично перервані після невдачі саміту у В’єтнамі на початку цього року. Окрім того, Дональд Трамп також запросив Кім Чен Ина до Вашингтона.

      Чому ця зустріч важлива?

      Трамп зустрівся із Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. При зустрічі лідери США та КНДР потисли один одному руки, після чого Кім Чен Ин запросив Трампа символічно пройти територією Північної Кореї.

      Це справді історична мить Трамп першим з американських президентів ступив на територію КНДР. Згодом обидва лідери провели переговори, але вже у Південній Кореї.

      За підсумками переговорів домовилися створити групу переговірників від двох країн, які обговорюватимуть процес денуклеаризації Корейського півострова. Група розпочне роботу у найближчі 2-3 тижні.

      Що відомо про попередні зустрічі Трампа і Кім Чен Ина?

      • Перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Проте після того перемовини зайшли в глухий кут.
         
      • Тому 27-28 лютого відбулася друга зустріч лідерів США та КНДР – у в'єтнамській столиці Ханої. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей щодо ядерного роззброєння, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі. Однак переговори завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.
         
      • Вже у червні цього року Трамп отримав "дуже теплого" листа від Кім Чен Ина. Очільник Білого дому подякував лідеру КНДР за лист та заявив, що той запропонував провести вже третю зустріч. Вона якраз і відбулася сьогодні, 30 чеврня.

      Дивіться відео зустрічі Трампа та Кім Чен Ина:

       

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      Теги: Новини США Новини політики Кім Чен Ин Дональд Трамп КНДР Ядерна безпека
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