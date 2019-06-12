Трамп отримав "дуже теплого" листа з пропозицією зустрітися втретє від Кім Чен Ина

Глава КНДР направив президенту США послання з пропозицією про зустріч. Якщо Пхеньян і Вашингтон домовляться про неї, вона стане третьою для лідерів двох країн.

Про це виданню Bloomberg повідомили у прес-службі Білого дому наголосивши, що "це був дуже теплий та дуже позитивний лист".

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Ми відкриті до пропозицій щодо зустрічі і вже координуємо цей процес,

– заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон також заявив, що США готові до саміту з лідером КНДР "в будь-який час".

Сам Дональд Трамп відповідаючи на питання журналістів наголосив, що глибоко цінує позитивне ставлення Кім Чен Ина та його бажання зустрітися знову. Він додав, що наразі задоволений ситуацією в КНДР оскільки країна не проводить нових ядерних випробувань та ракетних запусків. Трамп вкотре відзначив наявність хороших стосунків з Кім Чен Ином і додав, що недавній лист це підтверджує.

Остання зустріч Трампа і Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

Основний предмет переговорів між США і Північною Кореєю – ядерна і ракетна програма Пхеньяна. Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Сінгапурі в червні минулого року – ці переговори також стали першими в історії між лідерами двох країн.

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