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      Трамп отримав "дуже теплого" листа з пропозицією зустрітися втретє від Кім Чен Ина

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      Кім Чен Ин та Дональд Трамп
      Кім Чен Ин та Дональд Трамп / Getty Images

      Глава КНДР направив президенту США послання з пропозицією про зустріч. Якщо Пхеньян і Вашингтон домовляться про неї, вона стане третьою для лідерів двох країн.

      Про це виданню Bloomberg повідомили у прес-службі Білого дому наголосивши, що "це був дуже теплий та дуже позитивний лист".

      Читайте також: У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через невдалі переговори з Трампом

      Ми відкриті до пропозицій щодо зустрічі і вже координуємо цей процес,
      – заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

      Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон також заявив, що США готові до саміту з лідером КНДР "в будь-який час".

      Сам Дональд Трамп відповідаючи на питання журналістів наголосив, що глибоко цінує позитивне ставлення Кім Чен Ина та його бажання зустрітися знову. Він додав, що наразі задоволений ситуацією в КНДР оскільки країна не проводить нових ядерних випробувань та ракетних запусків. Трамп вкотре відзначив наявність хороших стосунків з Кім Чен Ином і додав, що недавній лист це підтверджує.

      Остання зустріч Трампа і Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

      Основний предмет переговорів між США і Північною Кореєю – ядерна і ракетна програма Пхеньяна. Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Сінгапурі в червні минулого року – ці переговори також стали першими в історії між лідерами двох країн.

      Дивіться відео: Трамп каже, що він отримав "теплого лист" від Кім Чен Ина

       

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини США КНДР
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