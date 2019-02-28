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      Трамп та Кім Чен Ин не домовились про ядерне роззброєння КНДР

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      Трамп та Кім Чен Ин не домовились про ядерне роззброєння КНДР
      Трамп та Кім Чен Ин не домовились про ядерне роззброєння КНДР / Twitter.com/CGTNOfficial

      Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. Лідери завершили свої переговори раніше, ніж планувалося, а також скасували спільний обід.

      "Лідери двох країн обговорили різні варіанти щодо реалізації денуклеаризації і економічних концепцій", – повідомляє Associated Press із посиланням на слова представника Білого дому.

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      Там наголосили, що команди обох сторін розраховують продовжувати переговори в майбутньому. Незважаючи на відсутність домовленостей, у Білому домі вважають ці переговори "продуктивними".

      Свою першу історичну зустріч Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації Корейського півострова зайшли в глухий кут.

      Тому політики вирішили провести 27-28 лютого ще одну зустріч – у в'єтнамській столиці Ханої. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі. Зокрема, Трамп із Кім Чен Ином говорили про подальший розвиток двосторонніх відносин, гарантування миру в регіоні та повну відмову Північної Кореї від ядерної зброї.

      Президент США заявив, що діалог "був чудовим", а лідер КНДР назвав бесіду "дуже цікавою". Проте сторони так ні про що і не домовилися. Більше того, політики скасували другий день саміту, що мав пройти 28 лютого і передбачав ще одну розмову "віч-на-віч", а також зустріч у розширеному складі.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР В'єтнам Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
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