Трамп та Кім Чен Ин не домовились про ядерне роззброєння КНДР

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. Лідери завершили свої переговори раніше, ніж планувалося, а також скасували спільний обід.

"Лідери двох країн обговорили різні варіанти щодо реалізації денуклеаризації і економічних концепцій", – повідомляє Associated Press із посиланням на слова представника Білого дому.

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Там наголосили, що команди обох сторін розраховують продовжувати переговори в майбутньому. Незважаючи на відсутність домовленостей, у Білому домі вважають ці переговори "продуктивними".

The Latest: U.S. President Donald Trump and North Korea's Kim Jong Un fail to reach an agreement at their second summit in Vietnam. Follow #TrumpKimSummit coverage here: here: https://t.co/FiM7O4h5UP https://t.co/BPkQxMourI — The Associated Press (@AP) 28 февраля 2019 г.

Свою першу історичну зустріч Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації Корейського півострова зайшли в глухий кут.

Тому політики вирішили провести 27-28 лютого ще одну зустріч – у в'єтнамській столиці Ханої. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі. Зокрема, Трамп із Кім Чен Ином говорили про подальший розвиток двосторонніх відносин, гарантування миру в регіоні та повну відмову Північної Кореї від ядерної зброї.

Президент США заявив, що діалог "був чудовим", а лідер КНДР назвав бесіду "дуже цікавою". Проте сторони так ні про що і не домовилися. Більше того, політики скасували другий день саміту, що мав пройти 28 лютого і передбачав ще одну розмову "віч-на-віч", а також зустріч у розширеному складі.