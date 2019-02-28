Трамп та Кім Чен Ин не домовились про ядерне роззброєння КНДР
Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. Лідери завершили свої переговори раніше, ніж планувалося, а також скасували спільний обід.
"Лідери двох країн обговорили різні варіанти щодо реалізації денуклеаризації і економічних концепцій", – повідомляє Associated Press із посиланням на слова представника Білого дому.
Читайте також: КНДР приховала від США понад десять ракетних баз
Там наголосили, що команди обох сторін розраховують продовжувати переговори в майбутньому. Незважаючи на відсутність домовленостей, у Білому домі вважають ці переговори "продуктивними".
Свою першу історичну зустріч Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації Корейського півострова зайшли в глухий кут.
Тому політики вирішили провести 27-28 лютого ще одну зустріч – у в'єтнамській столиці Ханої. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей, яких політики досягли на першому саміті у Сінгапурі. Зокрема, Трамп із Кім Чен Ином говорили про подальший розвиток двосторонніх відносин, гарантування миру в регіоні та повну відмову Північної Кореї від ядерної зброї.
Президент США заявив, що діалог "був чудовим", а лідер КНДР назвав бесіду "дуже цікавою". Проте сторони так ні про що і не домовилися. Більше того, політики скасували другий день саміту, що мав пройти 28 лютого і передбачав ще одну розмову "віч-на-віч", а також зустріч у розширеному складі.
Вибір редакції
-
"Барселона" розгромила "Реал" на його полі та вийшла у фінал Кубка Іспанії: відеосьогодні , 08:48
-
Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистанусьогодні , 08:01
-
Чиновники хочуть прийти до влади з легалізованими незаконними багатствами, – експертсьогодні , 07:01