КНДР приховала від США понад десять ракетних баз

Американські експерти знайшли у Північній Кореї щонайменше 13 ракетних баз, існування яких Пхеньян не розкривав. КНДР може приховувати ракети, здатні нести ядерний заряд.

Про це повідомило видання The New York Times.

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За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, у Північній Кореї може діяти до 20 подібних баз. Вони вважають, влада КНДР мала на меті приховати ці об'єкти від міжнародних спостерігачів, які повинні проконтролювати ядерне роззброєння країни, узгоджене в червні на саміті між США і Північною Кореєю.

Не схоже, що ці бази заморожені, роботи тривають,

– заявив газеті The New York Times експерт, який керує північнокорейськими дослідженнями Центру.

Ракетні бази розміщені в підземних тунелях і гірських печерах, ракетні установки у найкоротші терміни можуть бути виведені на позиції для здійснення пусків.

Нагадаємо, на історичній зустрічі в Сінгапурі 12 червня Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп домовилися про денуклеаризацію та поліпшення відносин між двома країнами. Зокрема, американський президент обіцяв домогтися якнайшвидшого припинення стану війни на Корейському півострові, яка завершилася підписанням лише угоди про перемир'я.