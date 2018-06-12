Дональд Трамп та Кім Чен Ин вперше особисто зустрілися: перші фото та відео
Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проводять свою першу зустріч віч-на-віч.
Про це повідомляє ВВС.
На початку зустрічі Трамп та Кім Чен Ин обмінялися традиційними рукостисканнями.
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Трамп розповів, що зустріч з Кім Чен Ином була "дуже, дуже хорошою", і у них "відмінні відносини".
Зустріч глав держав відбулася у межах саміту, який триває в Сінгапурі. На ньому переважно обговорюватимуть ядерне роззброєння КНДР. США хочуть, щоб КНДР відмовилася від своєї ядерної зброї і почала процес передачі боєголовок третій стороні.
Джерело: 24 Канал
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