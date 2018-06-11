Історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина: стали відомі теми саміту
Північнокорейська сторона озвучила теми, які обговорюватимуть президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі в Сінгапурі 12 червня.
Про це повідомляє ЦТАК.
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Так, що лідери країн обговорять питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру на Корейському півострові", а також питання, що стосуються денуклеаризації Корейського півострова.
Нагадаємо, 10 червня на історичну зустріч до Сінгапуру прибув Кім Чен Ин.
Невдовзі після лідера КНДР до Сінгапуру прибув і Дональд Трамп.
Джерело: 24 Канал
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