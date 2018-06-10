Історична зустріч: Кім Чен Ин прибув у Сінгапур на саміт з Дональдом Трампом
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 10 червня прибув до Сінгапуру, де запланована зустріч політика з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише The Straits Times.
Лідер КНДР прибув літаком китайських авіаліній. Дороги в районі аеропорту Чангі були заблоковані.
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Глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан написав у своєму Twitter: "Вітаємо голову Кім Чен Ина, який щойно прибув у Сінгапур".
Дивіться відео з Сінгапуру, куди прибув Кім Чен Ин:
До слова, 12 червня у Сінгапурі відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.
Джерело: 24 Канал
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