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Історична зустріч: Кім Чен Ин прибув у Сінгапур на саміт з Дональдом Трампом

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Кім Чени Ин у Сінгапурі
Кім Чени Ин у Сінгапурі / Фото з вільних мереж

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 10 червня прибув до Сінгапуру, де запланована зустріч політика з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Straits Times.

Лідер КНДР прибув літаком китайських авіаліній. Дороги в районі аеропорту Чангі були заблоковані.

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Глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан написав у своєму Twitter: "Вітаємо голову Кім Чен Ина, який щойно прибув у Сінгапур".

Дивіться відео з Сінгапуру, куди прибув Кім Чен Ин:

До слова, 12 червня у Сінгапурі відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР Сінгапур Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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