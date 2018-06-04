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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Саміту бути: у США повідомили, коли відбудеться перша зустріч Трампа та Ина

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Перша зустріч між лідерами США і КНДР відбудеться 12 червня у Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом
Перша зустріч між лідерами США і КНДР відбудеться 12 червня у Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом / vgolos.com.ua

У Білому домі підтвердили проведення зустрічі між лідерами США та КНДР 12 червня. Вона відбудеться у Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом.

Про це заявила речниця  Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів.

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Передова група в Сінгапурі завершує логістичні приготування і буде залишатися на місці до тих пір, поки не почнеться саміт. У демілітаризованій зоні делегація посла США продовжує дипломатичні переговори з північнокорейської делегацією, консультації були дуже позитивними,
– заявила Сандерс.

Вона також додала, що під час підготовки до саміту Північна Корея показала неабиякий прогрес.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.
Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.
30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Кім Чен Ин Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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