Саммиту быть: в США сообщили, когда состоится первая встреча Трампа и Ына

В Белом доме подтвердили проведение встречи между лидерами США и КНДР 12 июня. Она состоится в Сингапуре в 9:00 по местному времени.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

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Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень позитивными

– заявила Сандерс.

Она также добавила, что во время подготовки к саммиту Северная Корея показала значительный прогресс.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Вашингтон и Пхеньян не смогли скоординировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.