Кто будет платить за встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре говорят, что готовы взять на себя часть финансовых затрат, если саммит США – КНДР таки будут проходить на территории их страны.

Накануне президент США Дональд Трамп заверили, что саммит между США и КНДР, в котором примут участие лидеры обоих государств, таки состоится 12 июня в Сингапуре.

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В Минобороны Сингапура заявили, что готовы взять на себя часть расходов, связанных с организацией саммита.

Об этом сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Енг Хен, пишет "Интерфакс".

Конечно же, да, это цена, которую мы хотели бы взять на себя для того, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече,

– отметил чиновник, не вдаваясь в никакие подробности.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Вашингтон и Пхеньян не смогли скоординировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.