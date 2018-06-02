Хто платитиме за зустріч Трампа і Кім Чен Ина

У Сінгапурі кажуть, що готові взяти на себе частину фінансових витрат, якщо саміт США – КНДР таки відбуватимуться на території їхньої країни.

Напередодні президент США Дональд Трамп запевнили, що саміт між США та КНДР, у якому візьмуть участь лідери обох держав, таки відбудеться 12 червня у Сінгапурі.

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У Міноборони Сінгапуру заявили, що готові взяти на себе частину витрат, пов’язаних з організацією саміту.

Про це сповістив журналістам в суботу сінгапурський міністр оборони Нг Енг Хен, пише "Интерфакс".

Звичайно ж, так, це ціна, яку ми хотіли б взяти на себе для того, щоб зіграти невелику роль в цій історичній зустрічі,

– зазначив урядовець, не вдаючись у жодні подробиці.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.



Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.



30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.