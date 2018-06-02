Трамп відреагував на зустріч Лаврова з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення щодо зустрічі між очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим і лідером КНДР Кім Чен Ином. Щоправда, американський президент готовий поміняти свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

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"Мені не сподобалася ця російська зустріч. Я запитав, яка її мета? Але це могла бути позитивна зустріч. Якщо це була позитивна зустріч, мені це сподобається. Але якщо це була негативна зустріч, я не в захваті", – зауважив політик.

Крім того, він підтвердив, що його зустріч з Кім Чен Ином відбудеться 12 червня.

За словами американського лідера, зустріч з представником КНДР, заступником голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль, пройшла "дуже добре".

Trump on Kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'What's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl — CBS News (@CBSNews) 1 June 2018

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічався з очільником КНДР Кім Чен Ином 31 травня. Тоді сторони обговорили ситуацію на Корейському півострові та співробітництво між країнами.