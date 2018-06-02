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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Трамп відреагував на зустріч Лаврова з Кім Чен Ином

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення щодо зустрічі між очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим і лідером КНДР Кім Чен Ином. Щоправда, американський президент готовий поміняти свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

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"Мені не сподобалася ця російська зустріч. Я запитав, яка її мета? Але це могла бути позитивна зустріч. Якщо це була позитивна зустріч, мені це сподобається. Але якщо це була негативна зустріч, я не в захваті", – зауважив політик.

Крім того, він підтвердив, що його зустріч з Кім Чен Ином відбудеться 12 червня.

За словами американського лідера, зустріч з представником КНДР, заступником голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль, пройшла "дуже добре".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічався з очільником КНДР Кім Чен Ином 31 травня. Тоді сторони обговорили ситуацію на Корейському півострові та співробітництво між країнами.

Теги: Новини політики Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин Сергій Лавров Новини США
Джерело: 24 Канал
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