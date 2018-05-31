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Лавров закликав до поетапного зняття санкцій із КНДР

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Візит Лаврова у КНДР демонструє, що Росія хоче впливати на ситуацію щодо ядерного роззброєння Корейського півострова
Візит Лаврова у КНДР демонструє, що Росія хоче впливати на ситуацію щодо ядерного роззброєння Корейського півострова / Berliner Morgenpost

У четвер, 31 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Пхеньяну. Мета його дводенного візиту – показати, що Москва таки бере участь у вирішенні дипломатичної кризи на Корейському півострові і, найголовніше, зміцнити економічну та політичну позицію РФ в регіоні.

Про це йдеться у статті The Daily Telegraph.

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Під час зустрічі із Кім Чен Ином російський дипломат закликав до поетапного скасування санкцій проти КНДР. Він припустив, що Пхеньян не відмовиться від ядерної зброї доти, доки з нього не будуть зняті обмежувальні заходи, йдеться у статті.

Що стосується питання про санкції, абсолютно очевидно, що, починаючи розмову про вирішення ядерної проблеми та всіх інших проблем, які є у Корейського півострова, ми виходимо з того, що воно не може бути повним, поки всі санкції не будуть скасовані,
– заявив російський міністр під час прес-конференції.

На думку політолога і доцента Темпльського університету Джеймса Брауна, важливість цього візиту в тому, що він демонструє бажання Росії взяти участь у всій цій політичній грі, яка наразі розгортається в регіоні. Аналітик припускає, що Москва "відчуває, що вилетіла із дипломатичного процесу навколо Корейського півострова і намагається в нього повернутися".

Експерт зазначає, що Росія активно підтримує опір Північної Кореї "деяким із найбільш експансіоністських вимог" США, і хоча Москва виступає за відмову КНДР від ядерної зброї, вона наполягає, що цей процес повинен передбачати відповідні поступки з американської сторони.

Російська влада поділяє бажання Пхеньяна, який прагне скоротити військову присутність США в регіоні. Крім того, участь у корейських переговорах для Москви – це питання престижу. (...) Володимир Путін також сподівається отримати певний важіль впливу на КНДР. Згодом цей важіль можна буде використовувати, щоб отримати поступки від Вашингтона,
– передбачає американський аналітик.

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Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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