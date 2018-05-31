Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?

Остання заява керівника зовнішньополітичного відомства РФ Сергія Лаврова з приводу відновлення нормандського формату йде у розріз із тим, що на цю тему говорив його безпосередній шеф Володимир Путін.

Яку гру планує Росія – питання окреме, наразі розберемося із тим, чого хоче від партнерів-переговірників російський міністр.

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Говорили-балакали

Під час останніх зустрічей з лідерами Німеччини та Франції президент РФ Путін обіцяв сприяти відновленню зустрічей "нормандської четвірки", які не проводилися вже тривалий час. Власне, якщо трохи "відмотати плівку", то хронологія цього питання є наступною. 10 травня в німецькому Аахені Петро Порошенко зустрівся з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. "Побачення" двох президентів та одного канцлера відбувалося за зачиненими дверима, й вже після переговорів Порошенко заявив журналістам, що "ми чітко узгодили і скоординували ті кроки і той порядок денний, які ми маємо зробити для того, щоби найближчим часом провести засідання нормандського формату. Найбільш імовірно, що це може відбутися в Парижі, і ми чекаємо, аби якісно підготувати порядок денний, щоб забезпечити ефективні переговори в такому форматі".

Отже, наступною зупинкою мав бути Париж, а Меркель з Макроном взялися "поклопотати" про те, щоби доставити до столиці Франції четверту складову нормандського квартету – Путіна. Орієнтовно паризьке рандеву було призначене на липень цього року, тож Ангела Меркель взялася діяти негайно. Вже 11 травня канцлерка подзвонила російському колезі й домовилася "активізувати роботу" нормандського формату.

За тиждень – 18 травня – Меркель та Путін зустрілися особисто, коли пані Ангела прибула з візитом до Сочі.

Що стосується нормандського формату, я вже про це сказав, ми вважаємо його важливим інструментом врегулювання ситуації на сході України. Росія готова працювати в цьому форматі. Більш того, ми вважаємо його дуже важливим, і в будь-якому разі на сьогодні заміни йому немає,

– заявив Путін, уникнувши, щоправда, конкретики.

Він зазначив, що конкретна дата наступної нормандської "здибанки" поки що не звучала, хоча така можливість проговорювалася.

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Після цього до Путіна приїхав Макрон. Французький президент також схиляв свого візаві до нормандських перемовин, підкреслюючи, що цей формат "дуже корисний, ми його можемо проводити на рівні глав держав і на рівні урядів, коли досягаються певні результати, які готуються технічними командами, міністрами". Таким чином, протягом якихось двох травневих тижнів словосполучення "нормандська четвірка" звучало частіше, аніж будь-коли до цього. Звучало різними мовами та з різними інтонаціями, й цей рефрен створював ілюзію того, що сторони таки близькі до досягнення компромісу, а тому липнева зустріч у Парижі зможе відбутися.



Лідери нормандської четвірки востаннє збиралися у 2016-му. А міністри закордонних справ країн-учасниць цього формату – на початку 2017-го. Цього року є шанс, що після тривалої перерви збереться як міністерська група, так і президентська

Але ще до Парижа на перемовини повинні були з’їхатися глави МЗС чотирьох країн – підготувати ґрунт для Порошенка, Путіна, Макрона та Меркель. Міністри мали зібратися у Берліні – туди своїх колег запросив глава німецького МЗС Гайко Маас. Він нагадав, що востаннє таким складом збиралися аж на початку 2017 року, тож час освіжити відносини настав. І все могло б бути добре, якби з категоричною заявою щодо цього не виступив Сергій Лавров. Росіянин окреслив ті вимоги, за умови виконання яких подібні плани можуть бути здійснені.

Що сказав Лавров?

Наразі наші німецькі та французькі колеги пропонують провести міністерську зустріч нормандського формату, і, звісно, ця зустріч матиме сенс тільки в тому випадку, якщо ось ці два провали – розведення сил і засобів у Станиці Луганській та фіксація на папері "формули Штайнмаєра" – будуть заповнені, і "нормандська четвірка" затвердить таку заяву,

– заявив російський міністр, якого цитує "Німецька хвиля".

В іншому випадку проводити подібну зустріч немає сенсу, додав Лавров. "Без такої заяви щодо цих двох тем, які вже стали ганьбою для нашої роботи в нормандському форматі, збиратися безглуздо", – сказав він.



Керівнику російського МЗС Лаврову важливо, аби "формула Штайнмаєра" (чинного президента ФРН, на фото – ліворуч) була дотримана. Інакше у зустрічі нормандської четвірки немає сенсу, переконаний Лавров

Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра" – це запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає певні синхронні дії з боку України та Росії. Україна має ухвалити закон про особливий статус Донбасу та дозволити проведення там місцевих виборів. А Росія одночасно із цим повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Варто зазначити, що у президента України вже лежить на столі закон про особливий статус, але він не поспішає його підписувати, тому що Росія не виконує свої зобов'язання за домовленостями, зокрема, не припиняє вогонь і не виводить війська.

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Між іншим, сам Штайнмаєр гостював 29 травня у Києві. Він також висловився за відновлення нормандського процесу та за розгортання на сході України миротворчої місії.

Я в різних місцях говорив про це (про миротворчу місію) і з різними партнерами, однак ми не надто просунулися в знаходженні консенсусу. Я поки не можу розповісти про результати цих переговорів або зробити якісь прогнози. Але при всіх тих розмовах, які я згадував, чи то в Берліні, в Аахені чи в Сочі з різними учасниками – йшлося про цю миротворчу місію ООН, і я можу висловити надію, що саме таким шляхом ми зможемо зробити крок вперед,

– переконаний Штайнмаєр.

Отримавши заряд оптимізму від Штайнмаєра, президент Порошенко заявив, що вже 1 червня відрядить до Берліна заступника голови АП для проведення переговорів про підготовку саміту в нормандському форматі. Подібну перспективу можна було б вітати, проте незрозуміло, як корелює бажання України, Німеччини та Франції зібрати "нормандську четвірку" із наміром Лаврова "вибити" з офіційного Києва дотримання формули Штайнмаєра.

Тим паче, що, за переконанням Лаврова (який, звичайно, ретранслює позицію Кремля), західні лідери також не зацікавлені у перемовинах з Україною.

Коли ми розмовляємо з німецькими і французькими колегами, вони все прекрасно розуміють, вони все бачать (те, що відбувається в Україні). Але одного разу сказавши, що в Україні стався не державний переворот, а перемогла демократія, важко тепер з'їсти свій капелюх. Але ми все одно готові на компроміси,

– милостиво повідомив Лавров.

Якщо Росія ухилиться від зустрічі в нормандському форматі, то сенсу у липневих зборах в Парижі не буде. Хіба що Порошенко, Меркель та Макрон захочуть поспілкуватися втрьох, як вони це вже робити в Аахені. Також малоймовірно, аби місце Росії у "нормандській четвірці" зайняли Сполучені Штати. Як зазначив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, "це має бути узгоджено з партнерами нормандського формату, зокрема, з Францією та Німеччиною щодо того, чи це корисно, але я не вважаю, що США мають проштовхувати себе на цю роль. Ми чудово спілкуємось навіть без статусу формального партнера".



Чи може Америка розширити "нормандську четвірку" до п'ятірки? Відповідаючи на це питання, спецпредставник США Курт Волкер (на фото – в центрі) говорить, що це необов'язково

Тож перспективи "нормандської четвірки" виглядають доволі туманно. Чи розсіється туман, залежатиме від "погоди" у Москві. А там, схоже, для України завжди заготовлені хмари та дощі. Та навіть якщо ситуація виглядає несприятливою зараз, це не означає, що вона не зміниться вже у недалекому майбутньому.

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