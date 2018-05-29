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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Що може вплинути на активізацію переговорів щодо Донбасу: думка експерта

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Путін не йде на жодні поступки щодо України
Путін не йде на жодні поступки щодо України / news.pn

Найближчим часом Росія не піде на конструктивні дії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Є кілька чинників, які свідчать про те, що просування в цьому напрямку поки не буде.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами експерта, на переговорний процес впливає загальне погіршення стосунків між Заходом і Росією. Особливо між США і РФ. В тому числі, посилення санкцій. У США, зазначає Фесенко, ця тема звучить дуже голосно. Росія теж реагує – там прийняли свій закон про контрсанкції.

Крім того, зауважує фахівець, це підтверджується і недавніми переговорами Путіна з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Макроном.

Путін не йде на якісь навіть мінімальні поступки в переговорах щодо Донбасу і миротворців. Немає ніякого просування в узгодженні порядку денного для зустрічі в Нормандському форматі на вищому рівні на початку червня, на що були очікування,
– наголошує Фесенко.

Втім, на його думку, на активізацію переговорного процесу, відновлення більш-менш змістовних перемовин можуть вплинути два фактори.

"Якщо відбудеться зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" – це вже буде якась підготовка до зустрічі на вищому рівні. Другий фактор – переговори спецпредставника США Волкера з Сурковим або його наступником. Розслідування по "Боїнгу-777" – не вирішальний чинник. Але в перспективі ще один фактор, який істотно ускладнюватиме відносини між Заходом і Росією", – підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко відправляє до Берліна представника Адміністрації Президента для підготовки зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні. 24 травня президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Водночас представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі за участю представників України, Німеччини, Франції та Росії щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше зустріч між лідерами держав у цьому форматі відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Нормандський формат Збитий "Боїнг 777" Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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