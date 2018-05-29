Что может повлиять на активизацию переговоров относительно Донбасса: мнение эксперта

В ближайшее время Россия не пойдет на конструктивные действия относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Есть несколько факторов, которые свидетельствуют о том, что продвижения в этом направлении пока не будет.

Об этом 24 канала рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам эксперта, на переговорный процесс влияет общее ухудшение отношений между Западом и Россией. Особенно между США и РФ. В том числе, усиление санкций. В США, отмечает Фесенко, эта тема звучит очень громко. Россия тоже реагирует – там приняли свой закон о контрсанкциях.

Кроме того, отмечает специалист, это подтверждается и недавними переговорами Путина с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном.

Путин не идет на какие-то даже минимальные уступки в переговорах по Донбассу и миротворцам. Нет никакого продвижения в согласовании повестки дня для встречи в Нормандском формате на высшем уровне в начале июня, на что были ожидания,

– подчеркивает Фесенко.

Впрочем, по его мнению, на активизацию переговорного процесса, восстановления более-менее содержательных переговоров могут повлиять два фактора.

"Если состоится встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" – это уже будет какая-то подготовка к встрече на высшем уровне. Второй фактор – переговоры спецпредставителя США Волкера с Сурковым или его преемником. Расследования по "Боингу-777" – не решающий фактор. Но в перспективе еще один фактор, который существенно усложнит отношения между Западом и Россией", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, Петр Порошенко отправляет в Берлин представителя Администрации Президента для подготовки встречи в Нормандском формате на самом высоком уровне. 24 мая президент Франции Эммануэль Макрон посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее 18 мая с визитом в России находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг-777" рейса МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом.

Что такое Нормандский формат?

Тип встреч в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, Германии, Франции и России относительно решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые встреча между лидерами государств в этом формате состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.