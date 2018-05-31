Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?

Последнее заявление руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова по поводу восстановления нормандского формата идет в разрез с тем, что на эту тему говорил его непосредственный шеф Владимир Путин.

Какую игру планирует Россия – вопрос отдельный, сейчас разберемся с тем, чего хочет от партнеров-переговорщиков российский министр.

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Говорили-балакали

Во время последних встреч с лидерами Германии и Франции президент РФ Путин обещал содействовать возобновлению встреч "нормандской четверки", которые не проводились уже долгое время. Собственно, если немного "отмотать пленку", то хронология этого вопроса является следующей. 10 мая в немецком Аахене Петр Порошенко встретился с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. "Свидание" двух президентов и одного канцлера происходило за закрытыми дверями, и уже после переговоров Порошенко заявил журналистам, что "мы четко согласовали и скоординировали те шаги и тот порядок дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата. Наиболее вероятно, что это может состояться в Париже, и мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня, чтобы обеспечить эффективные переговоры в таком формате".

Итак, следующей остановкой должен был быть Париж, а Меркель с Макроном взялись "похлопотать" о том, чтобы доставить в столицу Франции четвертую составляющую нормандского квартета – Путина. Ориентировочно парижское рандеву было назначено на июль этого года, поэтому Ангела Меркель взялась действовать немедленно. Уже 11 мая канцлер позвонила российскому коллеге и договорилась "активизировать работу" нормандского формата.

За неделю – 18 мая – Меркель и Путин встретились лично, когда госпожа Ангела прибыла с визитом в Сочи.

Что касается нормандского формата, я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и в любом случае на сегодня замены ему нет,

– заявил Путин, избежав, правда, конкретики.

Он отметил, что конкретная дата следующей нормандской встречи пока не звучала, хотя такая возможность проговаривалась.

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После этого к Путину приехал Макрон. Французский президент также склонял своего визави к нормандским переговорам, подчеркивая, что этот формат очень полезен, мы его можем проводить на уровне глав государств и на уровне правительств, когда достигаются определенные результаты, которые готовятся техническими командами, министрами". Таким образом, в течение каких-то двух майских недель словосочетание "нормандская четверка" звучало чаще, чем когда-либо до этого. Звучало на разных языках и с разными интонациями, и этот рефрен создавал иллюзию того, что стороны таки близки к достижению компромисса, а потому июльская встреча в Париже сможет состояться.



Лидеры нормандской четверки в последний раз собирались в 2016-ом. А министры иностранных дел стран-участниц этого формата – в начале 2017-го. В этом году есть шанс, что после долгого перерыва соберется как министерская группа, так и президентская

Но еще в Париж на переговоры должны были съехаться главы МИД четырех стран – подготовить почву для Порошенко, Путина, Макрона и Меркель. Министры должны собраться в Берлине – туда своих коллег пригласил глава немецкого МИД Гайко Маас. Он напомнил, что последний раз таким составом собирались аж в начале 2017 года, поэтому самое время освежить отношения настало. И все могло бы быть хорошо, если бы с категорическим заявлением относительно этого не выступил Сергей Лавров. Россиянин обозначил те требования, при условии выполнения которых подобные планы могут быть осуществлены.

Что сказал Лавров?

Сейчас наши немецкие и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу нормандского формата, и, конечно, эта встреча будет иметь смысл только в том случае, если вот эти два провалы – разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера" – будут заполнены, и "нормандская четверка" утвердит такое заявление,

– заявил российский министр, которого цитирует "Немецкая волна".

В противном случае проводить подобную встречу нет смысла, добавил Лавров. "Без такого заявления в отношении этих двух тем, которые уже стали позором для нашей работы в нормандском формате, собираться бессмысленно", – сказал он.

Руководителю российского МИДА Лаврову важно, чтобы "формула Штайнмайера" (действующего президента ФРГ, на фото – слева) была соблюдена. Иначе во встрече нормандской четверки нет смысла, убежден Лавров

Напомним, что "формула Штайнмайера" – это предложенный в 2015 году тогдашним главой МИД Германии, нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером план урегулирования конфликта на Донбассе. Он предусматривает определенные синхронные действия со стороны Украины и России. Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса и разрешить проведение там местных выборов. А Россия одновременно с этим должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что у президента Украины уже лежит на столе закон об особом статусе, но он не спешит его подписывать, потому что Россия не выполняет свои обязательства по договоренностям, в частности, не прекращает огонь и не выводит войска.

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Между прочим, сам Штайнмайер гостил 29 мая в Киеве. Он также высказался за восстановление нормандского процесса и развертывания на востоке Украины миротворческой миссии.

Я в разных местах говорил об этом (о миротворческой миссии) и с разными партнерами, однако мы не слишком продвинулись в нахождении консенсуса. Я пока не могу рассказать о результатах этих переговоров или сделать какие-то прогнозы. Но при всех тех разговорах, которые я упоминал, то в Берлине, в Аахене или в Сочи с разными участниками – речь шла об этой миротворческой миссии ООН, и я могу выразить надежду, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед,

– убежден Штайнмайер.

Получив заряд оптимизма от Штайнмайера, президент Порошенко заявил, что уже 1 июня отправит в Берлин заместителя главы АП для проведения переговоров о подготовке саммита в нормандском формате. Подобную перспективу можно было бы приветствовать, однако непонятно, как коррелирует желание Украины, Германии и Франции собрать "нормандскую четверку" с намерением Лаврова "выбить" из официального Киева соблюдения формулы Штайнмайера.

Тем более, что, по убеждению Лаврова (который, конечно, транслирует позицию Кремля), западные лидеры также не заинтересованы в переговорах с Украиной.

Когда мы беседуем с немецкими и французскими коллегами, они все прекрасно понимают, они все видят (то, что происходит в Украине). Но однажды сказав, что в Украине произошел не государственный переворот, а победила демократия, трудно теперь съесть свою шляпу. Но мы все равно готовы на компромиссы,

– милостиво сообщил Лавров.

Если Россия уклонится от встречи в нормандском формате, то смысла в июльских сборах в Париже не будет. Разве что Порошенко, Меркель и Макрон захотят пообщаться втроем, как они это уже делали в Аахене. Также маловероятно, чтобы место России в "нормандской четверке" заняли Соединенные Штаты. Как отметил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, "это должно быть согласовано с партнерами нормандского формата, в частности, с Францией и Германией относительно того, полезно ли это, но я не считаю, что США должны проталкивать себя на эту роль. Мы прекрасно общаемся даже без формального статуса партнера".



Может ли Америка расширить "нормандскую четверку" до " пятерки? Отвечая на этот вопрос, спецпредставитель США Курт Волкер (на фото – в центре) говорит, что это необязательно

Так что перспективы "нормандской четверки" выглядят весьма туманно. Рассеется ли туман, будет зависеть от "погоды" в Москве. А там, похоже, для Украины всегда заготовлены облака и дожди. И даже если ситуация выглядит неблагоприятной сейчас, это не значит, что она не изменится уже в недалеком будущем.

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