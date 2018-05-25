Путин выдвинул Украине возмутительное обвинение по поводу войны на Донбассе

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании урегулировать конфликт на территории Донбасса, поэтому, по его мнению, этот процесс продвигается медленно.

Об этом глава Кремля сказал 24 мая во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "РИА Новости".

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Что касается ситуации на Донбассе, то действительно, процесс идет очень медленно, и мы видим, я глубоко убежден, что сегодняшняя власть Киева не хочет урегулирования. Там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента,

– заявил Путин.

В то же время, российский президент заверил, что Кремль готов принимать участие во встречах на всех уровнях, в том числе "нормандского формата" для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Другого инструмента, кроме переговоров в Минске и "нормандского формата", у нас нет. Россия готова его поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.