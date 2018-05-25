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Россия готовится к наступательным действиям на Донбассе, – Турчинов

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Россия концентрирует свои войска под общей границей с Украиной
Россия концентрирует свои войска под общей границей с Украиной / Фото из открытых источников

Москва концентрирует свои войска недалеко от украинско-российской границы, что свидетельствует о подготовке Кремлем масштабных провокаций и наступательных действий на востоке Украины, которые могут начаться в любое время.

Об этом во время визита на передовые позиции заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

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Как отмечается, Турчинов прибыл на позиции Объединенных сил и провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур в связи с обострением ситуации на Востоке. По его словам, в течение последней недели произошло крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных Сил Украины, а и населенных пунктов Донбасса.

В частности, пророссийские боевики обстреливают украинские территории на глубину до 30 километров из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня. Вследствие этих вражеских действий была уничтожена гражданская инфраструктура, а среди погибших есть и военные, и мирные жители.

Украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к украинско-российской границе, что свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время,
– подчеркнул Турчинов.

Также, находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Пивденное, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск, "наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", – подытожил он.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Вооруженные Силы Украины Оружие Украина – Россия СНБО Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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