Росія готується до наступальних дій на Донбасі, – Турчинов

Москва концентрує свої війська неподалік українсько-російського кордону, що свідчить про підготовку Кремлем масштабних провокацій та наступальних дій на сході України, які можуть розпочатися в будь-який час.

Про це під час візиту на передові позиції заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

Читайте також: Україна знову зазнала непоправної втрати на Донбасі

Як зазначається, Турчинов прибув на позиції Об'єднаних сил та провів нараду з військовим керівництвом і керівниками силових структур у зв'язку із загостренням ситуації на Сході. За його словами, протягом останнього тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій Збройних Сил України, а й населених пунктів Донбасу.

Зокрема, проросійські бойовики обстрілюють української території на глибину до 30 кілометрів із забороненої Мінськими угодами артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих ворожих дій була знищена цивільна інфраструктура, а серед загиблих є і військові, і мирні жителі.

Українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону, що свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час,

– наголосив Турчинов.

Також, перебуваючи на в епіцентрі бойових дій в районі селища Зайцеве, а також селища Південне, яке було взято під контроль українськими військовими, Турчинов зауважив, що попри постійні провокації з боку російсько-окупаційних військ "наші бійці не лише гідно втримали оборону, а й значно покращили свої позиції з метою мінімізації втрат серед особового складу та цивільного населення".

"Українські військові готові до рішучої протидії будь-яким провокаціям з боку російсько-окупаційних військ", – підсумував він.