11:56
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Росія готується до наступальних дій на Донбасі, – Турчинов

3009 Читать новость на русском
Росія концентрує свої війська під спільним кордоном з Україною
Росія концентрує свої війська під спільним кордоном з Україною / Фото з відкритих джерел

Москва концентрує свої війська неподалік українсько-російського кордону, що свідчить про підготовку Кремлем масштабних провокацій та наступальних дій на сході України, які можуть розпочатися в будь-який час.

Про це під час візиту на передові позиції заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

Читайте також: Україна знову зазнала непоправної втрати на Донбасі

Як зазначається, Турчинов прибув на позиції Об'єднаних сил та провів нараду з військовим керівництвом і керівниками силових структур у зв'язку із загостренням ситуації на Сході. За його словами, протягом останнього тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій Збройних Сил України, а й населених пунктів Донбасу.

Зокрема, проросійські бойовики обстрілюють української території на глибину до 30 кілометрів із забороненої Мінськими угодами артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих ворожих дій була знищена цивільна інфраструктура, а серед загиблих є і військові, і мирні жителі.

Українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону, що свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час,
– наголосив Турчинов.

Також, перебуваючи на в епіцентрі бойових дій в районі селища Зайцеве, а також селища Південне, яке було взято під контроль українськими військовими, Турчинов зауважив, що попри постійні провокації з боку російсько-окупаційних військ "наші бійці не лише гідно втримали оборону, а й значно покращили свої позиції з метою мінімізації втрат серед особового складу та цивільного населення".

"Українські військові готові до рішучої протидії будь-яким провокаціям з боку російсько-окупаційних військ", – підсумував він.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Олександр Турчинов РНБО Україна – Росія Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сьогодні, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 205
Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
сьогодні, 10:01 Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
Анастасія Ковач-Петрушенко 658
Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
сьогодні, 08:41 Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
Володимир Шередега 883
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 706
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 866
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук